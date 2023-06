Beta-Phase abgeschlossen: Brack.ch lanciert Treueprogramm

(Quelle: Brack.ch)

7. Juni 2023 - Brack.ch lanciert sein Treueprogramm Brack.ch Plus nach gut einjähriger Beta-Phase offiziell. Mitgliedern wird unter anderem drei Mal jährlich der Kleinmengenzuschlag erlassen.

Im Februar 2022 lancierte Brack.ch das Bonusprogramm Brack.ch Plus im Rahmen einer öffentlichen Beta. Nun gibt der Onlinehändler bekannt, dass die Beta-Phase erfolgreich abgeschlossen wurde. 100'000 Personen hätten sich bereits während der Beta-Phase registriert, man habe in der Zeit über 5000 Kundenfeedbacks ausgewertet und das Programm basierend darauf optimiert und angepasst. Nun wird das Treueprogramm offiziell lanciert.Um sich für Brack.ch Plus zu qualifizieren, muss ein Privatkunde mindestens fünf Bestellungen pro Jahr tätigen. Zusatzkosten oder Gebühren entstehen keine, die Vorteile des Treueprogramms bleiben jeweils im Folgejahr bestehen, und die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn wiederum fünf Bestellungen getätigt werden.Zu den besagten Vorteilen gehört unter anderem, dass Brack.ch-Plus-Mitglieder anstatt bis 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr bestellen können, um die Lieferung am Folgetag zu erhalten. Weiter wird das Rückgaberecht von 30 auf 100 Tage verlängert, und jeweils drei Mal pro Jahr wird der Kleinmengenzuschlag (jeweils 9 Franken bei Bestellungen unter 50 Franken) und eine Geschenkverpackung (jeweils 4.90 Franken) geschenkt. Ebenfalls gibt es einen 10-Franken-Willkommensgutschein, kostenlose Produktetest sowie exklusive Spezialangebote einmal pro Monat, einmal im Jahr den exklusiven Sale-Event "Plus Days" und last but not least exklusive Wettbewerbe und Events für Plus-Member. (mw)