Brack lanciert Bonusprogramm neu

(Quelle: Brack.ch)

16. Februar 2022 - Kunden, die mindestens fünfmal pro Jahr bei Brack bestellen, können sich für das neu lancierte Bonusprogramm Brack.ch Plus anmelden.

Der Online-Händler Brack lanciert sein Bonusprogramm Brack.ch Plus neu und will damit seine treuesten Kunden mit, wie es heisst, exklusiven Leistungen belohnen. Zunächst kamen ausgewählte Kundengruppen testweise in den Genuss der Plus-Vorteile, ab sofort steht das Programm im Rahmen einer offenen Betaphase allen Brack-Privatkunden offen. Wer mindestens fünfmal pro Jahr bestellt, kann sich im Kontobereich fürs Plus-Programm registrieren und über die verfügbaren und bereits eingelösten Vorteile informieren.Zu den Vorteilen des Bonusprogramms gehört die Verlängerung der Bestellfrist für Next-Day-Delivery von 17 auf 18 Uhr. Bis zu dreimal pro Jahr schenkt Brack den Plus-Kunden den Kleinmengenzuschlag, der für Bestellungen unter 50 Franken sonst satte 9 Franken beträgt. Ebenfalls bis dreimal im Jahr spendiert der Online-Händler eine Geschenkverpackung, die für gewöhnlich mit 4.90 Franken zu Buche schlägt. Erweitert wird das Rückgaberecht: Bestellte Artikel können nun bis 100 Tage lang zurückgegeben werden – der Standard liegt bei 14 Tagen. Dazu kommen ein Willkommensgeschenk in Form eines 10-Franken-Gutscheins, einmal monatlich Spezialangebote und einmal pro Jahr der Sale-Event Plus Days. (ubi)