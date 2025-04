Recall ist da - aber nicht für den Europäischen Wirtschaftsraum

Microsoft schaltet die vieldiskutierte Windows-11-Suchfunktion Recall für Copilot+-PCs im Rahmen des April-Updates 2025 für Windows 11 jetzt frei. Die verbesserte Suche basiert auf der KI-Analyse laufend erfasster Screenshots und der Speicherung von Snapshots, was zunächst zu Datenschutzbedenken führte. Die Einführung von Recall wurde deshalb mehrfach verschoben, und auch jetzt steht sie nicht auf der ganzen Welt zur Verfügung. Laut der Fussnote zu einem Blogbeitrag bleibt der Europäische Wirtschaftsraum vorerst aussen vor. Der Rollout in Europa soll später folgen. Gemäss Microsoft beschleunigt Recall die Suche auf Copilot+-PCs um bis zu 70 Prozent.Voraussetzung für Recall ist ein PC mit Neural Processing Unit (NPU) und einer KI-Leistung von mindestens 40 TOPs in der NPU sowie acht logischen Prozessorkernen. Ausserdem müssen auf der SSD bei der Aktivierung von Recall mindestens 50 Gigabyte für die Datenspeicherung zur Verfügung stehen. Fällt der verfügbare Speicherplatz unter 25 Gigabyte, wird die Speicherung der Snapshots vorübergehend unterbrochen. Eine weitere Voraussetzung: auf dem Gerät muss Device Encryption oder Bitlocker aktiviert sein, sowie Windows Hello Enhanced Sign-in Security mit mindestens einem biometrischen Merkmal.An Browsern werden Edge, Firefox, Opera, Chrome und weitere Chromium-basierte Browser mit Chromium-Version 124 oder neuer unterstützt. Und der Recall-fähige PC beginnt nicht automatisch mit der Erfassung von Snapshots – dies muss vom Nutzer explizit per Opt-in genehmigt werden. (ubi)