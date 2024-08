Microsoft lanciert Recall für Insider im Oktober

Microsoft hat angekündigt, die Recall-Funktion im Oktober im ersten Schritt für das Insider-Programm zu veröffentlichen. Dies schreibt der Konzern in einem Blog-Post. Ursprünglich war die Veröffentlichung zum Launch der Copilot+ PCs vor einigen Wochen vorgesehen, doch Sicherheits- und Datenschutzprobleme zwangen Microsoft dazu, die Funktion zurückzuhalten. Microsoft wollte das Feedback der Insider-Community nutzen und Recall sicherer gestalten, damit keine unbefugten Personen Zugriff auf die Daten erlangen. Die Redmonder schreiben, dass durch die geänderte Veröffentlichungsstrategie ein vertrauenswürdigeres sowie sichereres Erlebnis ermöglicht werde.Mittels Recall werden alle Aktivitäten in Form von Screenshots gespeichert. Microsoft preist die Funktion als "fotografisches Gedächtnis" des PCs. Aufgrund von Bedenken seitens der User hatte das Unternehmen allerdings bereits Zugeständnisse gemacht und angekündigt, Recall werde nicht per Default aktiviert, sondern nur auf ausdrücklichen Wunsch des Users ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (dok)