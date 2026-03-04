Microsoft plant KI-zentriertes Unternehmens-Abo

Bei Microsoft
soll eine neue Enterprise-Lizenz in der Pipeline sein, mit der das volle KI-Spektrum aus Redmond für Unternehmen lizenziert werden kann. Wie "Business Insider" mit Bezug auf unternehmensnahe Quellen berichtet
, soll es neben den bestehenden E3- und E5-Lizenzen künftig auch ein E7-Paket geben, das ganz auf den Einsatz von Microsofts KI-Lösungen ausgelegt ist.
Im Kern soll das E7-Lizenzpaket die Inhalte des E5-Pakets abbilden, zusätzlich aber sämtliche KI-Technologien für den Unternehmenseinsatz beinhalten. Zentral hierfür dürfte auch das KI-Agenten-Kontrollzentrum Agent 365 sein, welches im Herbst 2025 vorgestellt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
All das dürfte voraussichtlich seinen Preis haben: Während das E5-Paket bereits mit 57 Dollar zu Buche schlägt (51.60 Franken in der Schweiz), könnten laut "Business Insider" für eine E7-Lizenz 99 Dollar pro Seat fällig werden.
Mit E7 könnte Microsoft
ausserdem ein Problem adressieren, das sozusagen hausgemacht ist. Denn das Unternehmen selbst ist grosser Verfechter der Vision
, dass Unternehmen künftig KI-Agents als ausführende Mitarbeitende beschäftigen, während Menschen in eine Agent-Manager-Rolle (Microsoft nennt das "Agent Boss") schlüpfen. Wenn ein Agent nun innerhalb einer Microsoft-Anwendung arbeitet oder einen Onedrive-Account braucht, benötigt er in der Theorie aber ebenfalls eine Lizenz. Diese Lücke könnte das E7-Paket künftig ebenfalls abdecken.
(win)