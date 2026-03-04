cnt
Microsoft plant KI-zentriertes Unternehmens-Abo
Quelle: Microsoft

Ein neues Microsoft-Lizenzpaket, welches unter dem Namen E7 lanciert werden könnte, soll die neuen Anforderungen in Agent-zentrierten Organisationen erfüllen. Der Preis könnte nochmal deutlich über der bestehenden E5-Lizenz liegen.
4. März 2026

     

Bei Microsoft soll eine neue Enterprise-Lizenz in der Pipeline sein, mit der das volle KI-Spektrum aus Redmond für Unternehmen lizenziert werden kann. Wie "Business Insider" mit Bezug auf unternehmensnahe Quellen berichtet, soll es neben den bestehenden E3- und E5-Lizenzen künftig auch ein E7-Paket geben, das ganz auf den Einsatz von Microsofts KI-Lösungen ausgelegt ist.

Im Kern soll das E7-Lizenzpaket die Inhalte des E5-Pakets abbilden, zusätzlich aber sämtliche KI-Technologien für den Unternehmenseinsatz beinhalten. Zentral hierfür dürfte auch das KI-Agenten-Kontrollzentrum Agent 365 sein, welches im Herbst 2025 vorgestellt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete).


All das dürfte voraussichtlich seinen Preis haben: Während das E5-Paket bereits mit 57 Dollar zu Buche schlägt (51.60 Franken in der Schweiz), könnten laut "Business Insider" für eine E7-Lizenz 99 Dollar pro Seat fällig werden.
Mit E7 könnte Microsoft ausserdem ein Problem adressieren, das sozusagen hausgemacht ist. Denn das Unternehmen selbst ist grosser Verfechter der Vision, dass Unternehmen künftig KI-Agents als ausführende Mitarbeitende beschäftigen, während Menschen in eine Agent-Manager-Rolle (Microsoft nennt das "Agent Boss") schlüpfen. Wenn ein Agent nun innerhalb einer Microsoft-Anwendung arbeitet oder einen Onedrive-Account braucht, benötigt er in der Theorie aber ebenfalls eine Lizenz. Diese Lücke könnte das E7-Paket künftig ebenfalls abdecken. (win)


