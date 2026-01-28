Pro-Equipment und neue Strategie - Sonos ist zurück

Audio-Spezialist Sonos
hat ein hartes Jahr hinter sich: Auf ein Software-Debakel folgte laute Kritik, daraufhin rollten Köpfe in der Exec-Etage und seit Juli 2025 hat das Unternehmen mit Tom Conrad offiziell einen neuen CEO
. Es folgten schlechte Zahlen, Preiserhöhungen
und die Beendigung
der Ikea-Zusammenarbeit. Gar wurde über eine Übernahme
gemunkelt.
Seit etwa einem Jahr hört man abgesehenen davon wenig bis nichts vom Hersteller. Nun scheint sich Sonos wieder aufrappeln zu wollen – der Hersteller hat ein neues Produkt vorgestellt. Anstatt einer Consumer-orientierten Lösung handelt es sich beim Sonos Amp Multi aber um professionelles Equipment für anspruchsvolle Audio-Installationen, die in den meisten Fällen wohl von Profis installiert wird.
Der Amp kommt mit acht 135-Watt-Ausgängen, an die jeweils drei Speaker geschlossen werden können. Als Integrator lassen sich so vier unabhängige Zonen einrichten, für grosse Installationen lassen sich mehrere Amp Multis zusammenschliessen. Versprochen wird ausgezeichnete Performance und ein unkompliziertes Setup mit effizienter Installation. Dank seinem Formfaktor passt der Amp auch in moderne Racks. Da man sich mit dem Produkt eher an Integratoren denn an Endkunden richtet, werden keine Preise bekanntgegeben.
Auch markiert die Vorstellung des Produktes, mit dem man sich offenbar bewusst an Reseller richtet, den Start des von CEO Tom Conrads angestossenem Strategiewandel, wie "Bloomberg" schreibt. Statt weiter die Pläne eines eigenen Streaming-Dienstes zu verfolgen, will sich Sonos
anscheinend wieder an seinen Wurzeln orientieren und sich auf hochstehendes Audio-Equipment konzentrieren. Es soll aber auch wieder reine Consumer-Produkte geben, diese sind wohl in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu erwarten.
(win)