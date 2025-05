Sonos und Ikea beenden Zusammenarbeit

Sonos-Technologie war in den letzten Jahren auch in Lautsprechern des schwedischen Möbelhauses Ikea zu finden. Doch damit ist nun Schluss. Eine Sonos-Sprecherin hat gegenüber "The Verge" bestätigt, dass die beiden Unternehmen ihre Kooperation, die rund acht Jahre andauerte, beendet haben. Demnach wird das aktuelle Lineup der Symfonisk genannten Lautsprecher weltweit auslaufen und in den Filialen noch abverkauft, neue Produkte sind aber keine geplant. Bestehende Produkte sollen aber weiterhin Software-Update erhalten.Laut einer Sonos-Sprecherin sei man stolz darauf, was man in den vergangenen acht Jahren mit Ikea erreicht habe, und werde die Produkte weiterhin unterstützen. Ein konkreter Gurnd für das Ende der Kooperation wird derweil nicht genannt.Sonos-Technologie wurde unter anderem in Stehlampen, Bilderrahmen und Bücherregale verbaut. Die Produkte, die im Vergleich zu den Sonos-Speakern relativ preiswert verkauft wurden, konnten in Tests durchaus überzeugen – so auch bei "Swiss IT Magazine". Wir hatten unter anderem die Symfonisk-Standleuchte sowie eine Tischleuchte mit eingebautem Lautsprecher (Bild) angeschaut.Wer sich also noch einen Symfonisk-Lautsprecher sichern möchte, sollte sich schnellstmöglich aufmachen in die nächste Ikea-Filiale. (mw)