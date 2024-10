Sonos' Massnahmen nach dem verhunzten App-Launch

Audio-Spezialist Sonos geht in die Kommunikationsoffensive und will Lehren aus dem Desaster ziehen, welches dem Rollout der neuen Sonos App im April folgte. Man wolle wieder Vertrauen aufbauen, für Kundenzufriedenheit sorgen und die Qualitätskontrollen verbessern. Um das umzusetzen, hat das Unternehmen eine Liste von Massnahmen veröffentlicht, mit denen das Vertrauen der Kunden zurückgewonnen werden soll.Unterteilt werden die Massnahmen in zwei Kategorien: Erstens die Ursachen für das Debakel und zweitens die Rückgewinnung des Vertrauens der Kunden. In die erste Kategorie gehören Massnahmen wie mehr Fokus auf Kundenzufriedenheit, strengere Testphasen vor Launches und die schrittweise Einführung neuer Features statt riesige Umstellungen wie der App-Launch im April. Dazu will man einen internen Qualitäts-Ombudsmann ernennen, der Reporting-Pflichten gegenüber der Geschäftsführung sowie den Mitarbeitenden hat.