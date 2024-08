Sonos denkt über Rückkehr zur alten App nach

Sonos hat sich mit der Lancierung seiner neuen App im Mai keinen Gefallen getan. Die Kritik seitens Anwender ist heftig und führte dazu, dass Sonos bereits verschiedentlich nachbesserte. Trotzdem wir die App im Google Play Store gerade einmal mit 1,3 Sternen bewertet. Es gibt nicht nur funktionale Mängel, sondern auch Bugs und Probleme mit der Perfomance. Nun schreibt "The Verge" unter Berufung auf unternehmensnahe Quellen, dass Sonos offenbar über die Rückkehr zur alten S2-App nachdenkt. Die Option sei im Management von Sonos diskutiert worden. Durch den Relaunch der alten App würde Sonos die Frustration der User senken und den Druck beim Beheben der Probleme etwas lindern können. Bis anhin ist allerdings nach wie vor nur die neue Version der App in den jeweiligen Stores erhältlich und führt dazu, dass die Nutzer die Fehler der App hinnehmen müssen. Aktuell wird die App im Zweiwochenrhythmus aufdatiert.Die App-Probleme führen auch dazu, dass Sonos Produktlancierungen aufschiebt – unter anderem den Launch des Arc-Soundbar-Nachfolgers, der unter dem Codenamen "Lasso" entwickelt wird. Laut "The Verge" hoffe Sonos , das Produkt trotzdem noch im Oktober vorstellen zu können."The Verge" schreibt abschliessend , Sonos habe es geschafft, innerhalb nur weniger Monate von einer renommierten Consumer-Tech-Marke zu einem schmerzlichen Beispiel dafür zu werden, was passieren kann, wenn das Management neue Projekte zu aggressiv vorwärtstreibt. Dazu passt, dass Sonos laut einem anderen Bericht von "The Verge" per sofort 100 Mitarbeitende entlassen hat. (mw)