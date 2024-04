Sonos stellt komplett überarbeitete App vor

Sonos hat die bislang umfassendste Aktualisierung seiner App angekündigt: "Nach sorgfältiger Entwicklung und umfangreichen Tests sind wir davon überzeugt, dass die neu designte App noch einfacher, schneller und besser ist. Die App setzt die Messlatte an die Sound Experience zuhause noch höher und zeigt, dass wir unser Angebot problemlos auf neue Kategorien und Arten des Erlebens erweitern können", sagt Sonos-CEO Patrick Spence.Grundsätzlich wurde die App laut Sonos schneller. Auch braucht es kein Wechseln zwischen Reitern mehr: Der überarbeitete Startbildschirm soll schnellen Zugriff auf kürzlich abgespielte Inhalte, Bibliotheken oder Empfehlungen bieten. Auch lässt sich der Startbildschirm individuell anpassen, indem die bevorzugten Inhalte und Dienste angeheftet und nach Belieben verschoben, bearbeitet oder neu angeordnet werden können. Des Weiteren wurde die Systemsteuerung optimiert: Neu kann durch simples Swipen (von unten nach oben) zwischen Reitern gewechselt werden. Ausserdem zeigt die neue App an, welche Inhalte auf jedem Produkt abgespielt werden, man kann einfacher Speaker zu einer Gruppe zusammenfügen oder die Lautstärke anpassen.Die App wurde laut Sonos auf einer moderneren Software-Plattform neu designt. Die neue Sonos-App wird von allen S2-Produkten unterstützt und wird ab dem 7. Mai 2024 weltweit per Software-Update für die mobile S2-App verfügbar sein. Zusätzlich gibt es die Sonos-Applikation neu auch als Web-App. Die Web-App soll laut Communiqué die bestehende Desktop-App ersetzen und wird ebenfalls ab 7. Mai 2024 verfügbar sein. (cma)