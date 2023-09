Sonos stellt Move 2 vor

(Quelle: Sonos)

6. September 2023 - Sonos hat sein Lautsprecher-Angebot um die Neuauflage des portablen Move Speakers erweitert. Der Move 2 soll eine Akkulaufzeit von 24 Stunden mit sich bringen und kostet 499 Franken.

Sonos hat seinen mobilen Lautsprecher Move neu aufgelegt. Der Move 2 kommt laut dem Mulitroom-Spezialisten mit einer rundum überarbeiteten akustischen Architektur, die nun Stereo-Sound bietet. Mit Move 2 ist es zudem möglich, dank der gleichzeitigen Verbindung von Bluetooth und WLAN Musik via Bluetooth an ein Stereopaar bestehend aus zwei Move 2-Speakern zu streamen. Daneben wurde auch die Akkulaufzeit verbessert respektive verdoppelt im Vergleich zur ersten Version des Move. Laut Sonos soll der Move-2-Akku mit 44 Wh nun bis zu 24 Stunden halten, und dank USB-C-Anschluss können am Speaker Smartphones oder andere elektronische Geräte aufgeladen werden. Und nicht zuletzt sei der Energieverbrauch im Stand-by-Modus um 40 Prozent reduziert worden, so Sonos weiter. Bei der Bedienoberfläche schliesslich setzt Move 2 auf dieseleben Elemente, die Sonos jüngst mit den Era Speakern eingeführt hatte.Nebst den Sonos-Standardfarben schwarz und weiss gibt es Move 2 auch in der Farbe Olive. Verkauft wird der mit 3 Kilo nicht ganz leichte Lautsprecher am dem 20. September zum Preis von 499 Franken. (mw)