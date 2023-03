Sonos stellt neue Speaker-Generation offiziell vor

(Quelle: Sonos)

7. März 2023 - Sonos hat die beiden Lautsprecher Era 100 und Era 300 vorgestellt. Beide werden ab Ende März verkauft, zu einem Preis von 279 respektive 499 Franken.

Multiroom-Spezialist Sonos hat seine neue Lautsprechergeneration, die unter dem Namen Era 100 respektive Era 300 läuft, offiziell vorgestellt. Mit der Vorstellung bestätigte Sonos die wesentlichen Details zu den Speakern, die bereits im Vorfeld durchgesickert sind.Mit dem Era 100 hat Sonos einen Nachfolger das bisherigen Einsteigermodells Sonos One entwickelt. Era 100 ist dabei geringfügig grösser und bietet Stereo-Sound dank zwei abgewinkelten Hochtönern, die nach rechts und links abstrahlen. Wie gehabt können zwei Era 100 auch zum Stereo-Paar für raumfüllenden TV-Sound gekoppelt werden. Ausserdem steckt der Lautsprecher "voller Audio-Upgrades sowie technischer Verbesserungen", so Sonos.Das Modell Era 300 kommt mit sechs Treibern, die Sound nach links, rechts, vorne und oben leiten und so 3D-Audio mit Dolby Atmos liefern. Zwei Era 300 können zusammen mit einer Sonos-Soundbar (Arc oder Beam Gen. 2) für Surround-Sound mit Dolby Atmos im Heimkino-Setup verwendet werden.

Beiden Lautsprechern gemeinsam ist eine neue Benutzeroberfläche mit einem kapazitiven Schieberegler für die Lautstärke. Zudem können Inhalte nicht mehr nur via WLAN, sondern auch via Bluetooth gestreamt werden, ebenfalls wird Airplay 2 unterstützt. Für weitere Audiogeräte steht die Möglichkeit bereit, diese mittels AUX-Kabel und Eingangsadapter und USB-C anzuschliessen, zudem gibt es auch einen Ethernet-Adapter.In der Schweiz kommen Sonos Era 100 und 300 am 28. März in Schwarz und Weiss inden Verkauf. Sonos Era 100 kostet 279 Franken und ist somit etwas teurer als der aktuelle Sonos One (UVP 249 Franken), für den Era 300 werden 499 Franken fällig. (mw)