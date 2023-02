Bilder und Preise der neuen Sonos-Lautsprecher

(Quelle: "The Verge")

22. Februar 2023 - Im Internet sind offizielle Bilder der kommenden Sonos-Lautsprecher Era 100 und Era 300 aufgetaucht. Zudem gibt es Informationen zu den Preisen. Diese steigen bei zwei bestehenden Produkten.

In den kommenden Wochen wird Sonos ein neues Line-up an Lautsprechern vorstellen, über das viele Informationen bereits durchgesickert sind ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist die US-Plattform " The Verge " auch bereits in den Besitz der offiziellen Bilder der beiden Speaker Era 100 und Era 300 gekommen und nennt zudem die geplanten Preise. So soll Sonos für den Era 100, der als Nachfolger des Sonos One konzipiert ist, einen Preis von 250 Dollar anstreben, was 30 Dollar mehr wären als für den Vorgänger. Das Modell Era 300, das auf Spatial Audio ausgelegt ist, soll derweil für rund 450 Dollar erscheinen – damit wäre es etwas günstiger als das aktuelle Sonos-Flaggschiff Sonos Five.Wie "The Verge" weiter schreibt, könne man inzwischen bestätigen, dass die Lautsprecher nicht nur via WLAN angesteuert werden können, sondern auch Bluetooth unterstützen und über einen USB-C-Line-in-Anschluss verfügen. Das gelte sowohl für den Era 300 als auch den Era 100. So lässt sich eine externe Quelle – ein Plattenspieler etwa – direkt an den Speaker anhängen, wie auf einem Bild zu sehen ist. Beide Speaker sollen zudem WiFi 6 und Airplay 2 unterstützen. Der Era 300 soll zudem mit sechs Treibern bestückt sein, die Sound nach vorne, links, rechts und oben widergeben. Zwei Era 300 in Kombination mit einer Sonos-Soundbar (Arc oder Beam) sollen so Atmos Surround wiedergeben können.Bezüglich Preisen hat "The Verge" auch noch Nachrichten zum bestehenden Sonos-Line-up – und zwar keine Guten. Sonos soll nämlich den Preis der zweiten Beam-Generation um 50 Dollar auf 499 Dollar angehoben haben. Nebst der Soundbar wurde zudem offenbar auch der Preis des Subwoofers Sonos Sub um 50 Dollar auf 799 Dollar angehoben. In der Schweiz verkauft Sonos Beam offiziell für 549 Franken, den Sub für 899 Franken. (mw)