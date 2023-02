Sonos bringt neue Lautsprecher-Linie und zweite Move-Generation

(Quelle: Sonos)

7. Februar 2023 - Sonos wird unter dem Namen Era 100 und Era 300 neue Lautsprecher mit neuem Formfaktor auf den Markt bringen. Ausserdem in der Mache: die zweite Move-Generation (im Bild die 1. Generation).

Multiroom-Audiospezialist Sonos soll schon bald eine neue Lautsprecherlinie vorstellen. Dies berichtet die US-Plattform "The Verge". Laut dem Bericht werden die Lautsprecher die Bezeichnungen Era 100 und Era 300 tragen. Den Era 100 will Sonos offenbar gegen die Smart-Home-Lautsprecher von Google, Amazon und Apple positionieren. "The Verge" nennt wenige Details, spekuliert aber, mit dem Era 100 könnte Sonos den aktuellen Einsteiger-Speaker Sonos One ablösen, zudem könnte Support für Dolby Atmos integriert sein, ein Feature, das aktuell beim Sonos One – der gerne als Raumlautsprecher für TV-Raumklang verwendet wird – vermisst wird. Zudem ist die Rede vom Era 100 SL – einer Version des Speakers ohne eingebaute Mikrophone.Zum Era 300 schreibt "The Verge", dass dieser in der Lage sein soll, Spatial-Audio- sowie Dolby-Atmos-Content widerzugeben und dass der Sound in alle Richtungen abgestrahlt wird. Era 300 soll über ein neu entwickeltes akustisches Design verfügen und bezüglich Klang alles überbieten, was Sonos bislang auf den Markt gebracht hat, so die Gerüchte. Die Rede ist ausserdem von einem USB-C-Anschluss, WiFi 6 sowie möglicherweise auch Bluetooth-Support.Zu guter Letzt will "The Verge" auch in Erfahrung gebracht haben, dass Sonos eine zweite Generation des Move-Lautsprechers entwickelt – ohne allerdings weitere Details zu nennen. Die erste Generation des portablen Lautsprechers (siiehe Bild) war 2019 erschienen. (mw)