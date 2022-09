Sonos lanciert neuen Subwoover Sub Mini

(Quelle: Sonos)

13. September 2022 - Sonos baut sein Lautsprecherportfolio um den Sub Min aus, einen zylinderförmigen Subwoofer, der für kleinere Räume konzipiert ist und 499 Franken kostet.

Multiroom-Soundspezialist Sonos baut sein Angebot an Lautsprechern um den Sub Mini aus. Beim Sub Mini handelt es sich um einen WLAN-Subwoover in Zylinderform, der fürs Heimkino in kleineren Räumen konzipiert wurde und der idealerweise in Kombination mit den Sonos-Soundbars Beam (Gen. 2) oder Ray verwendet wird.Laut Sonos soll der Sub Mini kräftigen Bass dank zwei speziellen Tieftönern und fortschrittlicher Audioverarbeitung bieten, genauso wie ausgewogenen Sound dank digitaler Signalverarbeitung. Der Speaker ist dabei 305 Millimeter hoch und misst 230 Millimeter im Durchmesser, als Gewicht gibt Sonos 6,35 Kilogramm an. Nebst WiFi kann der Sub Mini dank einem Ethernet-Port auch kabelgebunden ins Netz integriert werden. Verkauft wird der Sub Mini in den Farben Schwarz und Weiss ab dem 6. Oktober, als Preis ruft Sonos 499 Franken auf. (mw)