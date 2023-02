Sonos bringt Alexa-Support in die Schweiz

3. Februar 2023 - Sonos hat angekündigt, dass die Unterstützung für die Sprachsteuerung Amazon Alexa auf weitere Länder ausgeweitet wird – inklusive der Schweiz.

Multiroom-Lautsprecher-Hersteller Sonos hat angekündigt, die Unterstützung der Sprachsteuerung Alexa von Amazon auf weitere Länder auszuweiten – wobei die Schweiz zu diesen Ländern gehört. So wird es schon bald möglich sein, Sonos-Lautsprecher mittels Alexa steuern zu können. Als unterstützte Sprachen listet Sonos dabei nebst Englisch auch Deutsch sowie Französisch, Italienisch und Spanisch.Der Alexa-Support erlaubt es, Musik oder TV-Inhalte über Sonos zu steuern. So kann man beispielsweise den Befehl "Alexa, spiel Jazz" oder "Alexa, halte den Film an" geben, wobei Amazon Music, Spotify und Tunein für Musikstreaming und Amazon Prime Video und Netflix für Videostreaming unterstützt werden. Daneben kann man über Sprachbefehle auch den Wecker stellen, Kalendereinträge hinzufügen, nach dem Wetter fragen, Einkaufslisten erstellen oder das Smart Home steuern.Wie Sonos schreibt, wird der Alexa-Support in der Schweiz und 26 weiteren Ländern mittels Software-Update kostenlose auf kompatible Sonos-Speaker aufgespielt, und zwar noch in diesem Frühjahr. (mw)