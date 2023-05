Alexa auf Sonos in der Schweiz verfügbar

(Quelle: Sonos)

25. Mai 2023 - Nachdem nur eine sehr begrenzte Zahl an Ländern Alexa auf Sonos-Systemen nutzen konnte, bekommt nun auch die Schweiz Zugriff auf das Feature. Ein entsprechendes Update wurde bereits ausgerollt.

Der Audio-Spezialist Sonos gibt bekannt, dass man den Alexa-Sprachassistenten von Amazon fortan auch in 27 weiteren Ländern auf seinen Produkten (wie dem Sonos Era 300, Bild) anbietet – darunter auch in der Schweiz. Ein entsprechendes Update wurde am Dienstag, 23. Mai ausgerollt. Die Sprachassistentin war bisher nur in 13 Ländern verfügbar (darunter Deutschland und Österreich), nun folgt also auch der Schweizer Markt.Wie gewohnt lässt sich Alexa mit allen kompatiblen Apps wie Netflix oder Spotifiy wie auch mit gängigen Smart-Home-Systeme nutzen. Neben der Schweiz haben auch zahlreiche südamerikanische Staaten, ganz Skandinavien und einige asiatische Länder wie Singapur und Taiwan neuerdings Zugriff auf den Amazon-Sprachassistenten über ihre Sonos-Systeme. (win)