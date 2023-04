Sonos lanciert Sonos Pro - Sound als Service für Unternehmen

(Quelle: Sonos)

18. April 2023 - Sonos hat Sonos Pro angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Lösung, mit der Unternehmen die Musikwiedergabe standortübergreifend steuern und regeln können.

Multiroom-Spezialist Sonos zielt auf Unternehmen und hat Sonos Pro angekündigt. Bei Sonos Pro handelt es sich laut Mitteilung um ein SaaS-Angebot (Software as a Service), mit dem Unternehmen die Musikwiedergabe an ihren Standorten regeln und steuern können – und das zentral sowie standortübergreifend. Das kann zum Beispiel auch für Retailer oder Gastrobetriebe spannend sein.Zum Angebot von Sonos Pro gehört unter anderem der Zugriff auf Sonos Backgrounds. Dabei handelt es sich um einen kommerziell lizenzierten Musikservice mit Inhalten von unabhängigen Künstlern, den man in seinen Räumlichkeiten nutzen kann. Zudem soll auf Streaming-Dienste von Drittanbietern wie Mood Mix, Soundtrack your Brand oder Rockbot zugegriffen werden können, um so ein einheitliches Markenerlebnis zu schaffen, wie Sonos ausführt.Ebenfalls zu Sonos Pro gehört aber auch eine App mit umfassenden Fernverwaltungsfunktionen, um die Wiedergabe an verschiedenen Standorten zu verwalten, Wiedergabelisten zu erstellen, Adminrechte festzulegen und Zugriffsrechte zu delegieren. Das alles ist auch über ein web-basiertes Dashboard (siehe Galerie) möglich. Und nicht zuletzt wird rund um Sonos Pro auch Premium-Support versprochen.Zum Start ist Sonos Pro nur in den USA erhältlich, und das ab sofort. Weitere Märkte sollen folgen, einen Fahrplan gibt Sonos aber nicht bekannt. (mw)