Sonos-App auf iOS verliert nach Update zwei wesentliche Funktionen

(Quelle: Sonos)

28. Juli 2023 - Sonos hat seiner S2 App für iOS ein Update verpasst. Nach diesem Update kann die Lautstärke der Sonos-Speaker nicht länger über die Lautstärketasten des iPhones verstellt werden. Zudem ist die Steuerung via Sperrbildschirm nicht mehr möglich.

Während Updates eigentlich dazu gedacht sind, eine App besser zu machen, passiert bei der Sonos-S2-App für iOS Gegenteiliges. So ist es nämlich nach dem jüngsten Update der App nicht länger möglich, die Lautstärke der Sonos-Lautsprecher über die Lautstärketasten des iPhones zu verändern. Doch damit nicht genug. Nach Aufspielen der Version 15.6 sind auch die Sonos-Bedienelemente nicht länger auf dem Sperrbildschirm des iOS-Geräts zu finden – sprich es kann weder Musik pausiert oder wiedergegeben werden, noch kann man vor- und zurückspringen oder die Lautstärke via Touchscreen anpassen. Das alles ist nur noch über ein entsperrtes Gerät via Sonos-App möglich.Wer diese Verschlimmbesserungen von seinem iPhone fernhalten möchte, dem sei empfohlen, das Update auf die neueste Version nicht zu machen und weiter die Sonos-S2-App in der Version 15.5 zu nutzen. Wie lange sich die Lautsprecher mit der veralteten App-Version noch steuern lassen, ist allerdings fraglich.Sonos begründet in den Release Notes den Wegfall der beiden elementaren Funktionen damit, dass deren Umsetzung Apple Entwicklerrichtlinien widersprochen hätten. (mw)