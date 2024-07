Sonos-CEO entschuldigt sich für App-Desaster

Sonos-CEO Patrick Spence entschuldigt sich in einem Blog-Beitrag für die schiefgelaufene Einführung der neuen App des Audio-Anbieters Anfang Mai. "Ich möchte mich zunächst persönlich dafür entschuldigen, dass wir Sie enttäuscht haben", schreibt Spence. "Es gibt keinen Mitarbeiter bei Sonos , dem es nicht weh tut, Sie im Stich gelassen zu haben, und ich versichere Ihnen, dass die Behebung der App für alle unsere Kunden und Partner unsere oberste Priorität war und ist."Die neue App hatte nur wenig Zuspruch gefunden. Es fehlten wichtige Funktionen wie die Lautstärkeregelung und Nutzer klagten über zahlreiche technische Probleme. "Wir haben die neue App entwickelt, um ein besseres Erlebnis zu schaffen, mit der Möglichkeit, in Zukunft mehr Innovationen voranzutreiben, und mit dem Wissen, dass sie im Laufe der Zeit noch besser werden würde", so Spence weiter. Seit dem Start habe man jedoch eine Reihe von Problemen festgestellt. "Die Behebung dieser Probleme hat unseren ursprünglichen Plan, fehlende Funktionen schnell einzubauen, verzögert."Seit Mai habe Sonos nun alle zwei Wochen Software-Updates veröffentlich. Dennoch scheint es weiterhin viel zu tun zu geben. Daher kündigt der CEO weitere Updates an, um unter anderem die Stabilität zu erhöhen, neue Funktionen einzufügen und die Funktionalität zu verbessern.Allerdings reissen die Negativmeldungen nicht ab. Erst vor wenigen Tagen meldeten zahlreiche Nutzer, dass die Sonos-App die Akkus von iPhones regelrecht leersaugt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (sta)