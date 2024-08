Sonos löst mit App-Update immerhin einige Probleme

Nach dem App-Debakel ("Swiss IT Magazine" berichtete ) arbeitet Sonos sukzessive an der Verbesserung seiner Anwendung und hat nun das Update auf Version 80.07.03 veröffentlicht. Mit diesem wurden unter anderem Fehler bei der Einrichtung behoben, einschliesslich der Korrektur von Einrichtungs-Popups, die bei Lautsprechern erschienen, die bereits eingerichtet waren, schreibt "Caschys Blog". Ein anderer Fehler zur Aufforderung, eine Ethernet-Verbindung herzustellen, wurde ebenfalls behoben.Zudem hat Sonos das Problem gelöst, dass Lautsprecher nach der Einrichtung teils nicht angezeigt wurden. Und auch die Barrierefreiheit hat der Hersteller verbessert. Darüber hinaus wird nun eine Fehlermeldung bei Versuchen angezeigt, Trueplay-Tuning mit nicht unterstützten Geräten durchzuführen.Alles in allem geht es bei Sonos also voran – aber noch gibt es viel zu tun nach dem mehr als holprigen Start der App. So stehen auf der Roadmap beispielsweise noch die Verbesserung der Lautstärke-Reaktionsfähigkeit, die kontinuierliche Verbesserung der Benutzeroberfläche sowie die Erhöhung der allgemeinen Systemstabilität. (sta)