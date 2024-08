App-Debakel bei Sonos: Rückkehr zur S2-App doch nicht möglich

Die Hoffnung war umsonst: Sonos wird seine alte S2-App nicht wieder zurückbringen, wie CEO Patrick Spence in einem Reddit-Threat zu Protokoll gab via "The Verge"). Ein Relaunch, so Spence, würde die aktuellen Probleme eher schlechter statt besser machen. Man wolle aber weiter daran arbeiten, dass die Software künftig dann einmal sauber funktioniere.Hintergrund ist der Launch einer neuen Sonos-App im April 2024 mit dem Versprechen, dass diese einfacher, schneller, besser sei. Das Ganze ist aber wohl eher ein Negativbeispiel für einen zu aggressiv vorangetriebenen Launch – in der neuen App fehlten Funktionen, es gab viele technische Probleme und die App war auffällig energiehungrig und saugte Handy-Akkus leer. Parick Spence entschuldigte sich für das Chaos und dachte dann etwas später laut über den Relaunch der alten App nach. Daraus wird nun aber offenbar doch nichts.