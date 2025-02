Sonos entlässt 200 Mitarbeitende

Die Unruhe bei Sonos lässt nicht nach. Der amerikanische Audiospezialist entlässt 200 Mitarbeitende, wie Interimschef Tom Conrad in einer publik gemachten E-Mail an die Belegschaft schreibt . Die betroffenen Mitarbeitenden würden direkt informiert werden, auch das geschieht per Mail.Die Entlassungen sind Teil einer Umstrukturierung, die zu mehr Effizienz verhelfen soll. Die Organisation des Unternehmens soll kleiner und fokussierter werden. Wie Conrad weiter schreibt, hat sich die Struktur des Unternehmens in zu viele Schichten verstrickt, was die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung unnötig erschwert.Übergeordnetes Ziel der Umstrukturierung ist es, die Produktorganisation in funktionale Gruppen für Hardware, Software, Design, Qualität und Betrieb zu gliedern statt in dedizierte Geschäftseinheiten für einzelne Produktkategorien. Für die Mitarbeitenden, die das Unternehmen verlassen müssen, verspricht Conrad Unterstützung während der Übergangsphase.Tom Conrad hat den CEO-Posten übernommen, nachdem Patrick Spence in Folge des katastrophalen App-Launches zurückgetreten ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Das Unternehmen kämpft neun Monate nach dem Launch immer noch mit den App-Problemen. (dok)