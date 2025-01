Jetzt fliegt bei Sonos auch Produktchef Maxime Bouvat-Merlin raus

Speaker-Spezialist Sonos lässt noch mehr Köpfe rollen: Nachdem CEO Patrick Spence zurückgetreten ist , fliegt nun auch der bisherige Chief Product Officer Maxime Bouvat-Merlin raus. Dieser soll laut den Aussagen mehrerer Mitarbeiter, die "The Verge" zusammengetragen hat, massgeblich verantwortlich für den katastrophalen Launch der neuen Sonos-App Mitte 2024 gewesen sein. Damit wird ihm die Schuld am massiven Schaden an der Marke angelastet. Im Rahmen der Verkündung von Spencers Abgang hiess es zwar noch, dass Bouvat-Merlin seine Stelle trotz der Mitschuld am Debakel behalten dürfe. Das Board hat sich nun offenbar aber doch umentschieden.Der Interims-CEO und Verwaltungsrat Tom Conrad informierte die Belegschaft über ein internes Memo über die Kündigung. Da er selbst über genügend Erfahrung im Bereich Product Management verfüge, ist Bouvat-Merlins Position in den Augen des Vorstands nun "überflüssig", wie er weiter schreibt.Laut den Aussagen der Angestellten habe das Management mehrfache Warnungen von Engineers und Testern ignoriert und die App veröffentlicht, obwohl diese den Anforderungen nicht genügte. Die Folgen liessen nicht lange auf sich warten: Die neue Sonos-App war an allen Ecken und Enden unfertig und wurde in der Öffentlichkeit entsprechend zerrissen, inklusive desaströser Bewertungen in den App Stores. (win)