Microsofts One Outlook soll in den Startlöchern sein

13. Juni 2022 - In Microsofts App Store ist ein Platzhalter für die One Outlook App aufgetaucht. Dies lässt Gerüchte aufbrodeln, wonach die Anwendung in Kürze verfügbar werden könnte.