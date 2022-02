(Quelle: Microsoft)

18. Februar 2022 - Im Bestreben, die Bedienoberfläche von Outlook über diverse Plattformen hinweg einheitlich zu gestalten, hat Microsoft nun Outlook für Mac im neuen Design lanciert.

Microsoft lanciert Outlook für Mac in der Version 16.58 und macht das neue Design der Outlook-App damit standardmässig für alle Geräte ab MacOS 10.14 Mojave verfügbar. Ausgenommen sind vorerst Nutzer mit On-Premises-Exchange-Account, die weiterhin die altbekannte Benutzeroberfläche sehen. Mit dem neuen Outlook, das im Mac App Store bereit steht, vereinheitlichen die Redmonder die Bedienoberfläche von Outlook über Plattformen hinweg und wollen den überfrachteten E-Mail-Client simpler gestalten. Zu den Neuerungen gehört etwa die Trennung der Inbox in relevante und sonstige Mails, zudem kann die Symbolleiste angepasst werden und es lässt sich eine neue Tagesansicht einblenden inklusive 3-Tage-Kalenderansicht.Nebst der optischen Rundumerneuerung soll die App aber auch damit überzeugen, dass sie wesentlich schneller ist als ihre Vorgängerversion. Zudem wartet sie mit einer überarbeiteten Suchfunktion auf, unterstützt den Dunkelmodus des Mac-Betriebssystems und ist mit einem Fokus-Modus für die Mail-Inbox ausgestattet. Einziger Wermutstropfen: Die neue Outlook-App soll noch nicht alle Funktionen unterstützen, die in vorherigen Versionen bereitgestellt wurden. Verzichten muss man vorerst noch auf Kontaktlisten, lokale Ordner, den Import und Export von OLM- und PST-Dateien, das Setzen von Erinnerungen sowie die Nutzung von Rich-Flagging-Markierungen. Diese Funktionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeliefert werden, ebenso wie die Integration der systemeigenen Erinnerungen. (abr)