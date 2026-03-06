cnt
OpenAI soll an eigener Github-Alternative arbeiten
OpenAI soll an eigener Github-Alternative arbeiten

Unbestätigten Meldungen zufolge wird bei OpenAI an einer Alternative zu Microsofts Github-Plattform gearbeitet. Die zahlreichen Ausfälle bei Github sollen bei OpenAI zum Entschluss geführt haben.
6. März 2026

     

KI-Platzhirsch OpenAI arbeitet unbestätigten Meldungen zufolge an einer eigenen Github-Version. Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" mit Bezug auf gut unterrichtete Kreise meldet, habe man sich bei OpenAI in den letzten Monaten immer wieder über Service-Ausfälle bei Github geärgert. Dies habe zur Entscheidung geführt, eine eigene Lösung zu entwickeln. Weiter heisst es, das OpenAI-Projekt befinde sich noch in einem frühen Stadium und mit einer Fertigstellung sei in den kommenden Monaten nicht zu rechnen.

Dazu wird in Erwägung gezogen, die kommende Code-Versionsverwaltung der OpenAI-Klientel kostenpflichtig anzubieten. Hierbei stellt sich die Frage, wie sich das Verhältnis von OpenAI und Microsoft entwickeln wird, wenn man sich im Bereich Code Repository zu Konkurrenten entwickelt. Immerhin hält Microsoft derzeit 27 Prozent der OpenAI-Anteile.


Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass keine der beiden Firmen gegenüber "Reuters" Stellung dazu nehmen wollte. Ob OpenAI tatsächlich einen Github-Klon entwickelt, ist damit ebenso fraglich, wie ob dieser jemals der Öffentlichkeit vorgestellt werden wird. (rd)


