Github zieht Gebührenplan nach Protesten vorerst zurück

Github stoppt die Einführung einer neuen Abrechnung für selbst betriebene Action-Runner vorläufig und denkt das Modell neu. Laut einem Bericht von "Winfuture
", der sich auf einen X-Post
von Github
bezieht, sagt das Unternehmen, es habe das Feedback ernst genommen, und räumt ein, bei der ursprünglichen Entscheidung zu wenig Austausch mit der Community gehabt zu haben.
Im Kern ging es dem Bericht zufolge um 0,002 Dollar pro Minute für selbst gehostete Runner, wenn diese Jobs in privaten Repositories ausführen. Diese Regel sollte ab März greifen, während die Nutzung in öffentlichen Projekten kostenlos geblieben wäre. Parallel dazu plante Github laut dem Windows-Portal, die Preise für von Github betriebene Runner ab Januar zu senken und ein neues, vereinfachtes Preismodell einzuführen.
Der Ärger kam nach Darstellung des Artikels vor allem daher, dass Nutzer für die Nutzung eigener Hardware hätten zahlen sollen. Das Online-Magazin schreibt, in sozialen Netzwerken und Foren sei von erheblichen Mehrkosten die Rede gewesen, ein Entwickler habe sogar mit mehreren tausend US-Dollar zusätzlich pro Monat gerechnet. Github begründet den Schritt laut dem X-Post damit, dass auch selbst gehostete Runner Githubs Backend-Dienste nutzen und deren Betrieb Kosten verursacht, die bisher über andere Preise mitgetragen worden seien.
Ob die Gebühr endgültig vom Tisch ist, bleibt offen. Nach Angaben des Berichts hat Github eine öffentliche Diskussion gestartet und betont, offen für Vorschläge zu sein, hält aber grundsätzlich daran fest, Kosten stärker an die Nutzung zu koppeln.
(dow)