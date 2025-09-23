cnt
Github ergreift Massnahmen für eine sichere NPM Supply Chain
Quelle: Depositphotos

Github ergreift Massnahmen für eine sichere NPM Supply Chain

Nach verschiedenen Cyberangriffen wird Github aktiv und führt unter anderem zwingende Zweifaktor-Authentifizierung beim Local Publishing ein. Weitere Massnahmen kommen hinzu.
23. September 2025

     

Das Entwicklerportal Github litt in den letzten Wochen unter mehreren Cyberangriffen. Zunächst wurden dabei Github-Repositories kompromittiert, dann breitete sich der Angriff auf die NPM Supply Chain aus. Betroffen waren Tausende Accounts und private Repositories. Es kam zum Abfluss von sensiblen Daten und zu erheblichen Kosten für die Wiederherstellung.


Jetzt kündigt Github an, die Sicherheit mit verschiedenen Massnahmen nach und nach zu verbessern. Als Erstes ist für die lokale Veröffentlichung Zweifaktor-Authentifizierung zwingend. Die Option, dies zu umgehen, besteht nicht mehr. Zweitens werden granulare Tokens mit einer Lebensdauer von sieben Tagen obligatorisch. Die Verbreitung von Trusted Publishing soll erweitert werden: Trusted Publishing wird nun ausdrücklich empfohlen. Klassische Tokens und der ältere Zweifaktor-Authentifizierungsmechanismus TOTP gelten als veraltet – neu ist FIDO-basierte Zweifaktor-Authentifizierung der Standard. Weitere Informationen finden sich im Github-Blog. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Github startet mit neuem Agents Panel

 21. August 2025 - Über ein neues Agents Panel in Form eines Overlays soll es in Github neu möglich sein, KI-Tasks ohne Unterbrechung des Workflows von überall aus zu starten. Das Feature ist für kostenpflichtige Abos per sofort verfügbar.

Vibe Coding jetzt auch bei Github zu haben

 28. Juli 2025 - Mit Microsoft neuer Entwicklungsplattform Github Spark können Applikationen über Prompts in natürlicher Sprache beschrieben werden. Der Code wird per KI generiert, und die Apps selbst können ebenfalls KI-Funktionen verschiedener Modelle nutzen.

Github Copilot gratis in Visual Studio Code integriert

 19. Dezember 2024 - In die neueste Version von Visual Studio Code ist die Free-Version von Github Copilot direkt integriert. Inbegriffen sind 2000 Code-Vervollständigungen sowie 50 Chat-Nachrichten an den KI-Assistenten pro Monat.


