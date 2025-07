Vibe Coding jetzt auch bei Github zu haben

Microsoft hat kürzlich Github Spark vorgestellt. Die neue Entwicklungsplattform verwandelt Beschreibungen in natürlicher Sprache in funktionierende Mikro-Apps, sogenannte Sparks, die mit React und Typescript arbeiten, und ist aktuell in einer öffentlichen Vorschauversion verfügbar. Diese ist allerdings zunächst Abonnenten von Copilot Pro+ vorbehalten und beansprucht dort pro Spark Request vier Premium Requests – das Abo kostet 39 US-Dollar pro Monat. Für die Sprachverarbeitung und das Generieren des Codes setzt Microsoft im Hintergrund auf Claude Sonnet 4, wie "Tech Beams" anmerkt. Microsoft verspricht, dass Github Spark keinerlei Setup erfordert. Datenbanken (PostfgreSQL), LLM-Inferenz, Hosting, Bereitstellung und Github Auth seien Out of the Box inklusive. Das gleiche gilt für den Beizug von KI-Modellen: Modelle von OpenAI, Meta, Depseek, xAI und anderen Anbietern können ohne Verwaltung von API Keys genutzt werden. Das User Interface für die generierten Apps lässt sich per Drag & Drop baukastenartig erstellen. Dazu kommt die Integration in Github: Ein Repository lässt sich mithilfe von Github Actions und Dependabot mit einem Klick erstellen und bleibt automatisch synchronisiert. Auf dieser Basis kann der generierte Code modifiziert und im Rahmen des Versionskontrollsystems von Github mit Kollegen Geteilt werden. (ubi)