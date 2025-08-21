cnt
Github startet mit neuem Agents Panel
Quelle: Depositphotos

Github startet mit neuem Agents Panel

Über ein neues Agents Panel in Form eines Overlays soll es in Github neu möglich sein, KI-Tasks ohne Unterbrechung des Workflows von überall aus zu starten. Das Feature ist für kostenpflichtige Abos per sofort verfügbar.
21. August 2025

     

Github präsentiert mit dem Agents Panel eine neues Element in seiner Benutzeroberfläche, das die Arbeit mit KI-Agents massgeblich erleichtern soll. Einzug findet das neue Panel auch in VS Code, GitHub Mobile und GitHub MCP Server. Mit dem Agents Panel ist es laut Github neu möglich, von jeder Seite auf Github.com aus Aufgaben in natürlicher Sprache an Copilot weiterzuleiten und gleichzeitig den Fortschritt des KI-Helfers zu überwachen.

Gestartet wird das Panel, das als Overlay angezeigt wird, über einen neuen Agent Button in der Navigationsleiste, über einen Button im Panel kann dieses auch im Vollbildmodus angezeigt werden.


Das Agents Panel ist für alle kostenpflichtigen Abos (Pro, Pro+, Business und Enterprise) von Github per sofort im Public Preview verfügbar. Mehr Informationen finden sich hier im Blogbeitrag von Github. (win)
(Quelle: Github)
(Quelle: Github)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Github leakt aus Versehen die neuen GPT-5 Modelle

 7. August 2025 - Kurz vor dem eigentlichen Launch der neuen GPT-5-Modelle von OpenAI landeten detaillierte Informationen dazu, offenbar ungewollt, im Netz. Demnach sollen vier neue Modellvarianten vorgestellt werden.

Vibe Coding jetzt auch bei Github zu haben

 28. Juli 2025 - Mit Microsoft neuer Entwicklungsplattform Github Spark können Applikationen über Prompts in natürlicher Sprache beschrieben werden. Der Code wird per KI generiert, und die Apps selbst können ebenfalls KI-Funktionen verschiedener Modelle nutzen.

Github Copilot Chat Extension für VS Code ist Open Source

 3. Juli 2025 - Indem man die Github Copilot Chat Extension für Visual Studio Code unter Open-Source-Lizenz stellt, will Microsoft für ein lebendigeres Ökosystem und mehr Transparenz sorgen. Die KI-Extension steht per sofort unter MIT-Lizenz.


