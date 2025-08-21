Github startet mit neuem Agents Panel

Github präsentiert mit dem Agents Panel eine neues Element in seiner Benutzeroberfläche, das die Arbeit mit KI-Agents massgeblich erleichtern soll. Einzug findet das neue Panel auch in VS Code, GitHub Mobile und GitHub MCP Server. Mit dem Agents Panel ist es laut Github neu möglich, von jeder Seite auf Github
.com aus Aufgaben in natürlicher Sprache an Copilot weiterzuleiten und gleichzeitig den Fortschritt des KI-Helfers zu überwachen.
Gestartet wird das Panel, das als Overlay angezeigt wird, über einen neuen Agent Button in der Navigationsleiste, über einen Button im Panel kann dieses auch im Vollbildmodus angezeigt werden.
Das Agents Panel ist für alle kostenpflichtigen Abos (Pro, Pro+, Business und Enterprise) von Github per sofort im Public Preview verfügbar. Mehr Informationen finden sich hier im Blogbeitrag von Github.
(win)