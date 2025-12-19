Die zehn meistgelesenen News 2025

Traditionell vor der Weihnachtspause präsentiert "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle die meistgelesenen News des sich zu Ende neigenden Jahres – so auch 2025. An der Spitze der Charts steht heuer, nicht unbedingt überraschend, eine Security-Meldung, gefolgt vom jüngst passierten Grossausfall beim Schweizer Hosting-Provider Webland. Das Podest komplettiert wird durch eine Meldung zu ChatGPT. Etwas überraschend: Obwohl KI das dominierende Thema 2025 war, findet man ansonsten keine KI-News in den Top 10 der meistgelesenen Meldungen 2025. Dafür aber mehrere iPhone-News - ein Dauerbrenner für die Schweizer Leserschaft.
Die Redaktion und der Verlag bedanken sich bei allen Leserinnen und Lesern einmal mehr für ihre Treue während des ganzen Jahres und wünschen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ab dem 5. Januar 2026 sind wir wieder wie gewohnt mit den täglich aktuellsten Meldungen für Sie da.
An dieser Stelle präsentieren wir nun die Top-10-News 2025 (die meistgelesenen News 2025 unseres Schwestermagazins "IT Reseller" gibt's hier
).
Platz 10 – Mehrfaktor-Authentifizierung für alle Google-Konten kommt (veröffentlicht am 10. Februar 2025)
Online-Konten, die mit Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) geschützt sind, würden 99 Prozent weniger gehackt als solche, die nur mit User-ID und Passwort abgesichert sind, stellt Google in einem Google-Cloud-Blogpost fest. Das Unternehmen hat deshalb schon früher angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete), dass in Zukunft alle Google-Konten per MFA abgesichert sein müssen. Mehr lesen...
Platz 9 – Apple erhöht Preise für iPhone-17-Reihe (veröffentlicht am 4. August 2025)
Offenbar plant Apple, die Preise für sämtliche Varianten des iPhone 17 um jeweils mindestens 50 Dollar anzuheben. Wie "Heise" unter Berufung auf eine Investorenmitteilung der Investmentgesellschaft Jefferies berichtet, würde das Basismodell in den USA künftig 849 Dollar statt 799 Dollar kosten. Das iPhone 17 Pro Max soll demnach nicht bei 1199 Dollar sondern bei 1249 Dollar starten. Den gleichen Aufschlag soll auch das iPhone 17 Air erhalten. Mehr lesen...
Platz 8 – Microsoft-Leak: So viel kassieren Microsoft-Entwickler wirklich (veröffentlicht am 24. August 2025)
Durchgesickerte Gehaltsunterlagen geben Einblick in die Bezahlung bei Microsoft: Spitzenkräfte kommen mit Grundgehalt, Prämien und Aktienvergaben auf Gesamtpakete von bis zu 600'000 US-Dollar im Jahr. "PC World" berichtet via "Business Insider" (Paywall) darüber. Grundlage seien 850 Selbstauskünfte aus den Levels 59 bis 67 mit Angaben zu Grundgehalt, Barbonus, Zielbonus in Prozent und Aktienpaketen. Mehr lesen...
Platz 7 – Gratis-Updates für Windows 10 in Europa inklusive der Schweiz (veröffentlicht am 29. September 2025)
Nachdem eine Verbraucherorganisation Druck gemacht hat, krebst Microsoft zurück und stellt in der EU die Sicherheitsupdates für Windows während einem weiteren Jahr für Privatanwender kostenlos zur Verfügung. Laut "Windows Central" hat Microsoft bestätigt, dass die Regelung für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum betreffe, also die EU-Staaten, Island, Norwegen und Liechtenstein. Mehr lesen...
Platz 6 – iPhone-17-Design durchgesickert, iPhone SE kurz vor Release (veröffentlicht am 18. Februar 2025)
In diesem Jahr könnte das Design von Apples iPhone signifikante Änderungen erfahren. Dies zumindest berichtet die Plattform "Macrumors" unter Berufung auf einen Leaker auf Weibo, der wiederum Leaks des Youtubes Jon Prosser (Front Page Tech) bestätigte. Demnach soll die neue iPhone-Familie über eine Kamera-Bar an der Rückseite verfügen, die an Googles aktuelle Pixel-Geräte erinnert. Beim iPhone 17 Pro ist der Balken rechteckig und bietet Platz für drei Linsen, während beim iPhone 17 Air – der wohl grössten erwarteten iPhone-Neuerung seit Jahren – der Balken schmal über die gesamte Breite geht und nur eine Linse beherbergt. Das iPhone Air soll dabei an seiner dünnsten Stelle gerade mal 5,5 Millimeter dick sein. Die neuen iPhones werden voraussichtlich im September vorgestellt. Mehr lesen...
(Quelle: Youtube / @FrontPageTech)
Platz 5 – Microsoft blockiert Windows-Installation ohne Microsoft-Konto (veröffentlicht am 31. März 2025)
Microsoft will, dass sich Windows 11 nur noch mit einem Microsoft Konto installieren lässt. Zu diesem Zweck soll der Hersteller demnächst ein bekanntes Leck schliessen, das bisher die Installation von Windows ohne Microsoft Konto via Skript ermöglicht hat. Dies geht aus dem neuen Preview Build 26200.5516 von Windows 11 im Dev Channel des Insider-Programms hervor. Mehr lesen...
Platz 4 – Apple arbeitet an iPhones ohne USB-C (veröffentlicht am 17. März 2025)
Apple plant offenbar, bei künftigen iPhones den USB-C-Anschluss zu eliminieren. Kommende iPhones könnten also gänzlich ohne Hardware-Anschluss auf den Markt kommen und damit ausschliesslich auf kabelloses Laden setzen. Damit sollen insbesondere schlankere Designs möglich sein. Mehr lesen...
Platz 3 – ChatGPT Pro für OpenAI defizitär (veröffentlicht am 6. Januar 2025)
OpenAI-Chef Sam Altman beklagt sich per X-Post, dass OpenAI mit dem im Dezember 2024 eingeführten Dienst ChatGPT Pro, der für 200 US-Dollar pro Monat abonniert werden kann, Geld verliere. Der Grund: Der Service wird zu intensiv genutzt. Denn er bietet unlimiterten Zugang zu OpenAI o1, o1-mini, GPT-4o und Advanced Voice sowie Zugang zu Sora für 500 Videos pro Monat und offeriert einen Pro Mode, eine spezielle Version von o1, die mehr Rechenkapazität liefert. "Die Leute nutzen es viel mehr als wir erwartet haben", stellt Altman fest. Mehr lesen...
Platz 2 – Grossausfall bei Hosting Provider Webland weiter ungelöst (veröffentlicht am 27. November 2025)
Hosting-Anbieter Webland aus Münchenstein hat derzeit mit einem grossen Ausfall zu kämpfen. Es gibt in den Datenzentren von Webland einen Systemausfall, der auf ein Problem mit dem Storage zurückzuführen sei, wie das Unternehmen am 19. November kommunizierte. Eine Woche später ist der Vorfall nach wie vor nicht behoben, ausserdem kann das Unternehmen seit einigen Tagen keine Angaben dazu machen, wann ein Fix zu erwarten ist. Man arbeite jedoch mit Hochdruck an einer Lösung. Mehr lesen...
Platz 1 – Gravierende Schwachstelle in neueren WLAN-Systemen (veröffentlicht am 13. Januar 2025)
Eine Gruppe von Forschern hat eine Sicherheitslücke im MU-MIMO-Design (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) neuerer WLAN-Systeme entdeckt, das seit WiFi 5 zum WiFi-Standard gehört und in WLAN-Netzwerken effizientere Kommunikation ermöglicht. Angreifer können über die Schwachstelle bei der MU-MIMO-Konfiguration schädliche Daten einschleusen und damit die WLAN-Geschwindigkeit für andere User massiv beeinträchtigen. Solche Angriffe lassen sich zudem nur schwer erkennen. Mehr lesen...
