Microsoft blockiert Windows-Installation ohne Microsoft-Konto

Microsoft will, dass sich Windows 11 nur noch mit einem Microsoft Konto installieren lässt. Zu diesem Zweck soll der Hersteller demnächst ein bekanntes Leck schliessen, das bisher die Installation von Windows ohne Microsoft Konto via Skript ermöglicht hat. Dies geht aus dem neuen Preview Build 26200.5516 von Windows 11 im Dev Channel des Insider-Programms hervor.Was schon länger nicht mehr funktioniert, ist die Windows-Installation mit einem nicht existierenden Kontonamen und einem beliebigen Passwort – dies hat Microsoft schon im Sommer 2024 unterbunden. Auch der erwähnte Umgehungsmechanismus mithilfe von bypassnro.com soll demnächst nicht mehr funktionieren: Dieses Bypass-Script ist in der neuen Beta nicht mehr enthalten und dürfte wohl auch in künftigen Release-Versionen von Windows 11 fehlen. Das gleiche gilt vermutlich für einen Registry Trick, der ebenfalls auf bypassnro.com zurückgreift. (ubi)