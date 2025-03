Microsoft präsentiert Roadmap für Windows-11-Neuerungen

Damit man sich über die zahllosen Windows-11-Ankündigungen und Funktionsimplementierungen in Preview-Versionen einen Überblick verschaffen kann, hat Microsoft nun eine Roadmap veröffentlicht . Wie der Konzern im Windows IT Pro Blog verrät, habe es sich in Gesprächen mit IT Pros immer wieder gezeigt, dass man mehr Transparenz wünsche, wann welche Funktionen freigegeben werden.Die neue Roadmap soll im Detail Informationen darüber liefern, welche Features gerade im Rahmen des Insider-Programms freigegeben werden, welche gerade ausgerollt werden und was bereits über die monatlichen Updates zur Verfügung gestellt worden ist. Dazu finden sich Informationen darüber, wie man auf die neuen Features zugreifen kann, noch bevor sie allgemein bereitgestellt werden. Weiter ist auch ersichtlich, welche Neuerungen für spezielle Windows-Versionen in welchen Release Channels respektive für welche Gerätetypen zur Verfügung stehen.Microsoft betont, dass die veröffentlichten Daten nicht in Stein gemeisselt seien und laufend angepasst werden könnten. Wird ein Feature zudem wieder zurückgezogen oder eingestellt, verschwindet es gänzlich aus der Roadmap. (rd)