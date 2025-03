Windows 11 neu mit KI-Suche und Echtzeit-Übersetzung

Microsoft hat das Non-Security-Vorschau-Update mit der Kennung KB5053656 für Windows 11 24H2 freigegeben, das mit einer wahren Fülle an Neuerungen aufwarten kann, jedenfalls wenn man einen Rechner mit NPU-Chip von Intel oder AMD (aka Copilot+-PC) sein Eigen nennt.Auf diesen Rechnern mit KI-Chip wird neu eine semantische Suche unterstützt, wodurch mit beliebigen Suchbegriffen nach Dokumenten gesucht werden kann, die nicht im Dateinamen enthalten sein müssen. Ebenso können auch die Einstellungen durchsucht werden. Dazu lassen sich auch lokal oder in der Cloud gespeicherte Fotos mit beliebigen Suchbegriffen auffinden.Eine weitere Neuerung, die ebenfalls den Copilot+-Rechnern vorbehalten bleibt, ist die Live-Untertitelung und Live-Übersetzung in Videos oder Audio-Dateien. Das Ganze funktioniert auch bei Echtzeit-Videoanrufen oder beliebigen gestreamten Inhalten. Derzeit lassen sich so über 44 Sprachen übersetzen, vorläufig allerdings nur ins Englische.Daneben bietet das Update über drei Dutzend Korrekturen und Detail-Verbesserungen, die Microsoft in einem Support-Artikel im Detail beschreibt . Die bereits bekannten Probleme halten sich zu diesem Zeitpunkt des Rollouts naturgemäss im Rahmen und betreffen lediglich die Spieleplattform Roblox einerseits sowie Installationsprobleme unter Citrix andererseits.Das Vorschau-Update KB5053656 wird nach einer Suche in den Updates bereitgestellt und die Installation muss manuell angestossen werden. (rd)