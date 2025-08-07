cnt
Github leakt aus Versehen die neuen GPT-5 Modelle
Quelle: Depositphotos

Github leakt aus Versehen die neuen GPT-5 Modelle

Kurz vor dem eigentlichen Launch der neuen GPT-5-Modelle von OpenAI landeten detaillierte Informationen dazu, offenbar ungewollt, im Netz. Demnach sollen vier neue Modellvarianten vorgestellt werden.
7. August 2025

     

GPT-5 von OpenAI wird bereits erwartet, Details gab's bisher jedoch keine. Nun hat das Code-Repo Github die verschiedenen Ausführungen des neuen Sprachmodells aber offenbar geleakt. In einem bereits wieder gelöschten Blogbeitrag auf der Plattform wurden die verschiedenen Ausführungen des OpenAI-Modells präsentiert, wie findige Reddit-Nutzer festgehalten haben (via "The Verge").

GPT-5 soll demnach in vier Versionen kommen: GPT-5 ist für Logik und Multi-Step-Tasks ausgelegt, mit GPT-5-Mini kommt eine kleinere, weniger ressourcenintensive Version. Für noch mehr Geschwindigkeit und tiefere Latenz soll GPT-5 weiter in einer Nano-Version erscheinen. Dazu gesellt sich noch GPT-5 Chat, das mit dem sich OpenAI dank erweiterten Fähigkeiten nicht zuletzt an Unternehmen richten will.


Der offizielle Launch der GPT-5-Modelle soll im August, vermutlich gar sehr zeitnah, vonstattengehen. (win)


