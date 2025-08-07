Github leakt aus Versehen die neuen GPT-5 Modelle

GPT-5 von OpenAI
wird bereits erwartet, Details gab's bisher jedoch keine. Nun hat das Code-Repo Github die verschiedenen Ausführungen des neuen Sprachmodells aber offenbar geleakt. In einem bereits wieder gelöschten Blogbeitrag auf der Plattform wurden die verschiedenen Ausführungen des OpenAI-Modells präsentiert, wie findige Reddit-Nutzer festgehalten haben (via
"The Verge").
GPT-5 soll demnach in vier Versionen kommen: GPT-5 ist für Logik und Multi-Step-Tasks ausgelegt, mit GPT-5-Mini kommt eine kleinere, weniger ressourcenintensive Version. Für noch mehr Geschwindigkeit und tiefere Latenz soll GPT-5 weiter in einer Nano-Version erscheinen. Dazu gesellt sich noch GPT-5 Chat, das mit dem sich OpenAI dank erweiterten Fähigkeiten nicht zuletzt an Unternehmen richten will.
Der offizielle Launch der GPT-5-Modelle soll im August
, vermutlich gar sehr zeitnah, vonstattengehen.
(win)