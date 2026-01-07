SSD-Tool Samsung Magician mit Sicherheitslücke

Manche Besitzer von Samsung-SSDs nutzen zur Verwaltung ihrer Devices das Tool Samsung
Magician. Der Hersteller warnt nun von einer Sicherheitslücke
, die es Angreifern erlaubt, mit erweiterten Berechtigungen auf die Daten zuzugreifen. Ein Patch ist bereits verfügbar, Samsung rät zur umgehenden Installation.
Die Schwachstelle CVE-2025-57836
ist mit einem CSS Score von 7.8 als hohes Risiko eingestuft. Der Grund für das Leck ist laut der Samsung-Mitteilung ein "temporäres Verzeichnis mit schwachen Berechtigungen während der Installation". User ohne Admin-Berechtigung können aufgrund dessen DLL Hijacking betreiben und ihre Berechtigungen ausdehnen. Das Problem betrifft den Windows-Installer der Versionen 6.3.0 bis 8.3.2 von Samsung Magician. Bekannt ist es schon seit dem 11. August 2025.
(ubi)