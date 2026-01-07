cnt
SSD-Tool Samsung Magician mit Sicherheitslücke
Quelle: Samsung

SSD-Tool Samsung Magician mit Sicherheitslücke

Wer für seine Samsung-SSD das Hilfsprogramm Samsung Magician nutzt, sollte dringend auf die neueste Version aktualisieren. Ältere Versionen leiden unter einer Schwachstelle mit Schweregrad hoch.
7. Januar 2026

     

Manche Besitzer von Samsung-SSDs nutzen zur Verwaltung ihrer Devices das Tool Samsung Magician. Der Hersteller warnt nun von einer Sicherheitslücke, die es Angreifern erlaubt, mit erweiterten Berechtigungen auf die Daten zuzugreifen. Ein Patch ist bereits verfügbar, Samsung rät zur umgehenden Installation.


Die Schwachstelle CVE-2025-57836 ist mit einem CSS Score von 7.8 als hohes Risiko eingestuft. Der Grund für das Leck ist laut der Samsung-Mitteilung ein "temporäres Verzeichnis mit schwachen Berechtigungen während der Installation". User ohne Admin-Berechtigung können aufgrund dessen DLL Hijacking betreiben und ihre Berechtigungen ausdehnen. Das Problem betrifft den Windows-Installer der Versionen 6.3.0 bis 8.3.2 von Samsung Magician. Bekannt ist es schon seit dem 11. August 2025. (ubi)




