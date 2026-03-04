cnt
OpenAI soll an Github-Klon arbeiten
Quelle: Depositphotos

Weil Github zuletzt viele Probleme gemacht habe, arbeitet OpenAI nun offenbar an einer eigenen Code-Hosting-Plattform. Damit würde man in direkte Konkurrenz mit Microsoft treten, das die Mehrheit an Github hält.
4. März 2026

     

ChatGPT-Entwickler OpenAI soll an einer eigenen Github-ähnlichen Plattform arbeiten, wie "The Information" mit Bezug auf Insider-Quellen berichtet (via "Reuters"). Offenbar sei man aufgrund einiger Ausfälle OpenAI-intern nicht mehr zufrieden mit Github. Die Konsequent ist nun offenbar eine eigene Code-Hosting-Plattform des KI-Spezialisten.

Der Launch der Plattform soll aber noch auf sich warten lassen, man sei erst in einer frühen Entwicklungsphase. Ob die Lösung letztlich verkauft werden wird, ist ebenfalls unklar. Möglich wäre wohl auch, dass man den Service nur für Kunden der eigenen Services anbietet und nicht separat bewirbt. Denn mit dem Einstieg ins Code-Hosting-Geschäft würde man in direkte Konkurrenz mit dem eigenen Geldgeber Microsoft treten, das die Mehrheit an Github hält. Microsoft hatte Github 2018 für 7,5 Milliarden Dollar gekauft.


OpenAI, Microsoft und Github haben sich noch nicht zu den Gerüchten geäussert. (win)


