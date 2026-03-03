cnt
GrapheneOS Foundation spannt mit Motorola zusammen
Quelle: Depositphotos

In Zukunft könnten Motorola-Smartphones auf den Markt kommen, die ab Werk mit vorinstalliertem GrapheneOS statt Standard-Android ausgeliefert werden. Wann es so weit ist und welche Modelle in Frage kommen, ist bisher nicht bekannt.
3. März 2026

     

Motorola und die GrapheneOS Foundation haben am Mobile World Congress eine langfristige Partnerschaft angekündigt. Damit beginne eine neue Ära der Smartphone-Sicherheit. Die GrapheneOS Foundation gilt als führende Non-Profit-Organisation in den Bereichen fortgeschrittene Mobile Security und bietet ein gehärtetes Mobile-Betriebssystem auf Basis von Android Open Source (AOSP) an. Zusammen wollen Motorola und die Foundation an künftigen Geräten arbeiten, die auf Kompatibilität mit GrapheneOS hin entwickelt werden. Bis dato unterstützt GrapheneOS offiziell ausschliesslich Pixel-Smartphones von Google.

Konkret dürfte dies bedeuten, dass GrapheneOS in Zukunft auf mindestens einem Motorola-Smartphone vorinstalliert sein wird, wie ein Sprecher der GrapheneOS Foundation sagt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Motorola, um das branchenführende, auf Datenschutz und Sicherheit ausgerichtete mobile Betriebssystem GrapheneOS auf deren Smartphones der nächsten Generation zu bringen. Wir begrüssen diesen bedeutenden Schritt von Motorola zur Verbesserung der mobilen Sicherheit."


Darüber hinaus wollen die beiden Partner auf Basis der Engineering-Pionierarbeit von GrapheneOS, der jahrzehntelangen Erfahrung von Motorola bezüglich Security, von Erkenntnissen der User und mithilfe der Thinkshield-Lösungen der Motorola-Mutterfirma Lenovo neue Sicherheits- und Privatsphäretechnologien erforschen und entwickeln. Die Zusammenarbeit soll in den kommenden Monaten ausgebaut und fortgeführt werden, konkrete Ergebnisse werden später bekanntgegeben. Es ist also derzeit noch unklar, welche Motorola Geräte ab wann mit GrapheneOS ausgeliefert werden - Laut früheren Aussagen der Foundation erfüllen bisherige Smartphones des Herstellers die Hardware-Anforderungen für den Einsatz von GrapheneOS noch nicht. (ubi)


Motorola kündigt Razr Fold und Edge 70 Fusion an

 2. März 2026 - Mit dem Razr Fold präsentiert Motorola sein erstes faltbares Smartphone im Buchformat. Das Edge 70 Fusion wartet mit einem geschwungenen Display, einem Quad-Curve-Design und hochwertigen Materialien auf.

GrapheneOS soll bald auf mehr Android-Smartphones laufen

 14. Oktober 2025 - Das bislang auf Google-Pixel beschränkte GrapheneOS soll in den kommenden Jahren auch auf Geräten eines grossen Anbieters von Android-Smartphones verfügbar werden, erste unterstützte Modelle sind frühestens in der zweiten Hälfte 2026 oder 2027 zu erwarten.

Motorola startet in der Schweiz eigenen Online-Shop

 26. September 2025 - Motorola baut das Direktgeschäft in der Schweiz aus und startet einen eigenen Online-Shop für Privat- und Geschäftskunden. So will der Hersteller die Präsenz hierzulande stärken.


