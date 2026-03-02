Das Motorola
Razr Fold, soeben im Rahmen des MWC in Barcelona angekündigt, sei das erste faltbare Smartphone der Marke im Buchformat, hält der Hersteller fest. Das Gerät bietet ein 6,6 Zoll grosses Aussendisplay; aufgeklappt erscheint ein 2K-LTPO-Innendisplay mit 8,09-Zoll-Diagonale. Im geschlossenen Zustand ist das Razr Fold 9,89 mm dick, geöffnet nur 4,5 mm. Das Innendisplay sei das hellste aller auf dem Markt erhältlichen Falt-Smartphones, betont Motorola weiter. Unter dem Display ist eine innere Bildschirmplatte aus Titan verbaut. Diese verteile den Druck gleichmässig, sodass der Bildschirm nach jedem Öffnen und Schliessen in seine ursprüngliche Form zurückkehre und langfristig seine Konsistenz behalte. Ein adaptives Scharnierdesign ermöglicht mehrere Nutzungsmodi von vollständig geöffnet oder geschlossen bis zum Laptopmodus für Tippen und Multitasking und zum Zeltmodus zum Präsentieren von Inhalten.
Das Kamerasystem vereint einen 50-MP-Hauptsensor vom Typ Sony Lytia 828, der zusammen mit KI gestützter-Bildgebung „kinoreife Dolby-Vision-Aufnahmen“ ermöglichen soll. Dazu kommen ein Periskop-Teleobjektiv mit dreifachem optischem Zoom und ein Ultraweitwinkelobjektiv mit Sichtfeld von 122°, beide ebenfalls mit 50 MP Auflösung. Die Selfie-Kamera bietet 32 MP und unterstützt hochauflösende Selbstporträts sowie 4K-Videoaufnahmen.
Angetrieben wird das Gerät von der Snapdragon 8 Gen 5 Platform, ergänzt durch 16 GB RAM und bis zu 1 TB Flash-Speicher. Für konstante Leistung auch bei intensiven Aktivitäten sorgt ein Flüssigkeitskühlsystem, die Energie liefert ein 6000-mAh-Akku, der sich mit 80 Watt in 12 Minuten für 12 Stunden Betrieb aufladen lässt. Dem Gerät liegt der Moto Pen Ultra mit ultrafeiner Spitze bei, mit dem sich das Gerät laut Motorola in eine leistungsstarke digitale Leinwand und einen flexiblen Arbeitsbereich, etwa zum Annotieren von Dokumenten, verwandelt. Das Motorola Razr Fold ist ab dem 15. Mai 2026 verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1999 Franken.
Motorola Razr Fold, Farbe Lily White (Quelle: Motorola)
Motorola Razr Fold Rückseite, Farbe Lily White (Quelle: Motorola )
Motorola Edge 70 Fusion Frontseite, Farbe Sporting Green (Quelle: Motorola)
Motorola Edge 70 Fusion Rückseite, Farbe Sporting Green (Quelle: Motorola )
Motorola Razr Fold (Quelle: Motorola )
Die zweite Neuvorstellung von Motorola
nennt sich Edge 70 Fusion. Es ist das weltweit erste Smartphone mit dem Sony-Sensor Lytia 710, der in der Hauptkamera mit 50 MP auflöst und optische Bildstabilisierung bietet. Die zweite rückseitige Kamera Ist mit einem 13-MP-Sensor ausgestattet unerlaubt unter Weitwinkel und Makroaufnahmen mit einem Sichtfeld von 122 Grad. Auf der Vorderseite befindet sich eine 32-MP-Selfie-kamera. Im Inneren stecken ein Snapdragon 7s Gen 3 und wahlweise ein Akku mit 7000 oder 5200 mAh.
Als Besonderheiten des Edge 70 Fusion nennt der Hersteller das Design und das Display: Es sei makellos geschwungen und gehe nahtlos in die Rückseite über. So entstehe ein echtes Quad-Curve-Design, dessen Liebe zum Detail sich in hochwertigen Oberflächen aus Nylon und Leinen fortsetze. Der AMOLED-Bildschirm ist 6,78 Zoll gross, bietet eine Bildwiederholrate von 144 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 5200 Nits.
Das Edge 70 Fusion ist ab sofort zum Preis von 419 Franken erhältlich.
(ubi)