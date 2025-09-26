cnt
Motorola startet in der Schweiz eigenen Online-Shop
Motorola startet in der Schweiz eigenen Online-Shop

Motorola baut das Direktgeschäft in der Schweiz aus und startet einen eigenen Online-Shop für Privat- und Geschäftskunden. So will der Hersteller die Präsenz hierzulande stärken.
26. September 2025

     

Lenovo-Tochter Motorola geht in der Schweiz mit einem eigenen Online-Shop an den Start. Ab sofort können Kundinnen und Kunden Smartphones und Zubehör direkt online über den Hersteller bestellen. Verfügbar sind hier auch dedizierte Geräte und Dienstleistungen für Geschäftskunden.

“Mit dem Launch des Schweizer Online-Shops unterstreicht Motorola seine Ambition, die eigene Präsenz im Schweizer Mobilfunkmarkt nachhaltig zu festigen und auszubauen. Unsere Kundinnen und Kunden finden somit alle Informationen gebündelt und haben die Chance, auch Sondereditionen direkt online zu bestellen”, sagt Chong Won Lim, Marketingleiter DACH.


Mit dieser Strategie ist Motorola nicht allein. Auch andere grosse Smartphone-Hersteller wie beispielsweise Samsung und Apple betreiben in der Schweiz eigene Online-Shops. (sta)


