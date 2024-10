Motorola präsentiert das neue Thinkphone 25

Motorola hat das neue Thinkphone 25 vorgestellt. Das Business-Smartphone der Lenovo-Tochter kommt mit Super-HD-pOLED-Display bei einer Diagonale von 6,36 Zoll. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das Smartphone somit etwas kleiner, gleichzeitig bietet laut Hersteller aber eine 13 Prozent höhere Auflösung. Der Bildschirm wird durch Corning-Gorilla-Glass-7i geschützt. Laut Motorola arbeitet das Business-Smartphone zudem nahtlos mit Lenovo Thinkpads zusammen.Auf dem Gerät läuft das Betriebssystem Android 14, unter der Haube arbeitet ein Mediatek Dimensity-7300-Prozessor. Der 4310-mAh-Akku soll laut Hersteller bis zu 34 Stunden durchhalten und über das Turbopower-68-Watt-Ladegerät in lediglich 11 Minuten für den ganzen Tag aufgeladen werden können. Nicht zuletzt ist das neue Thinkphone nach MIL-Standard 810H zertifiziert (besonders widerstandsfähig) und laut IP68-Zertifizierung hält das Handy auch Staub, Schmutz und Sand stand.Motorola garantiert für das neue Thinkphone fünf Android-Betriebssystem-Upgrades und Sicherheitssoftware-Updates bis 2029. Thinkshield ist integriert und bietet Hardware- und KI-basierte Sicherheitsfunktionen, zudem ist Moto Secure an Bord.Das Thinkphone von Motorola wird in ausgewählten Märkten in Europa, dem nahen Osten und Afrika erhältlich sein. Wie viel das Business-Handy in der Schweiz kostet, gibt die Lenovo-Tochter derzeit nicht bekannt. (cma)