Protons KI-Assistent Lumo bekommt private Workspaces

Bereits seit dem Sommer 2025
bietet Proton
den KI-Assistenten Lumo an, seit vergangenem November steht mit Lumo for Business
auch eine Version für den Einsatz in Unternehmen zur Verfügung. Wichtigstes Alleinstellungsmerkmal von Lumo: Datenhoheit und -sicherheit bei der Nutzung der KI. Mit Version 1.3 von Lumo präsentiert Proton nun eine Reihe von Verbesserungen.
Die zentrale Funktion von Lumo 1.3 ist ein Feature namens Projects. Damit soll eine Arbeitsbereich geschaffen werden, in dem Chats, Dateien und weiter Parameter und Daten für eine Aufgabe respektive ein Projekt gesammelt und gebündelt werden können. Damit soll der KI-Assistent bei jeder Session den vollen Kontext der Aufgabe erfassen und verarbeiten können. Das ganze natürlich, ohne dass der Nutzer die Hoheit über seine Daten aus der Hand geben muss oder damit ein KI-Modell trainiert wird, wie Proton versichert. Ausserdem werden die Daten in den einzelnen Project-Workspace separat verschlüsselt. Eine Integration des hauseigenen Cloud-Speichers Proton Drive gibt’s ebenfalls.
Lumo Project ist ab sofort verfügbar. Für Nutzer der Free-Version gibt’s ein Projekt pro Nutzer, mit Lumo Plus oder Lumo Professional können unlimitiert Project-Workspaces erstellt werden.
