cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Protons KI-Assistent Lumo bekommt private Workspaces
Quelle: Proton

Protons KI-Assistent Lumo bekommt private Workspaces

Mit Version 1.3 des KI-Assistenten Lumo bringt Proton ein neues Feature, welche die Erstellung separater, projektbezogener Arbeitsbereiche erlaubt. Wie gewohnt, sollen die Daten der Nutzer dabei sicher bleiben und nicht fürs KI-Training genutzt werden.
14. Januar 2026

     

Bereits seit dem Sommer 2025 bietet Proton den KI-Assistenten Lumo an, seit vergangenem November steht mit Lumo for Business auch eine Version für den Einsatz in Unternehmen zur Verfügung. Wichtigstes Alleinstellungsmerkmal von Lumo: Datenhoheit und -sicherheit bei der Nutzung der KI. Mit Version 1.3 von Lumo präsentiert Proton nun eine Reihe von Verbesserungen.

Die zentrale Funktion von Lumo 1.3 ist ein Feature namens Projects. Damit soll eine Arbeitsbereich geschaffen werden, in dem Chats, Dateien und weiter Parameter und Daten für eine Aufgabe respektive ein Projekt gesammelt und gebündelt werden können. Damit soll der KI-Assistent bei jeder Session den vollen Kontext der Aufgabe erfassen und verarbeiten können. Das ganze natürlich, ohne dass der Nutzer die Hoheit über seine Daten aus der Hand geben muss oder damit ein KI-Modell trainiert wird, wie Proton versichert. Ausserdem werden die Daten in den einzelnen Project-Workspace separat verschlüsselt. Eine Integration des hauseigenen Cloud-Speichers Proton Drive gibt’s ebenfalls.


Lumo Project ist ab sofort verfügbar. Für Nutzer der Free-Version gibt’s ein Projekt pro Nutzer, mit Lumo Plus oder Lumo Professional können unlimitiert Project-Workspaces erstellt werden. (win)
(Quelle: Proton)
(Quelle: Proton)


Weitere Artikel zum Thema

Proton lanciert sichere Excel-Alternative Proton Sheets

 7. Dezember 2025 - Mit Proton Sheets hat die Schweizer Softwareschmiede Proton eine Alternative zu Excel und Google Sheets lanciert. Die neue Tabellekalkulation steht allen Kunden des Speicherdienstes Proton Drive ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Proton lanciert KI-Assistent Lumo for Business

 3. November 2025 - Der auf Privatsphäre bedachte Mailanbieter Proton hat mit Lumo for Business einen KI-Assistenten vorgestellt, der speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmenskunden zugeschnitten ist.

Proton verklagt Apple: Sammelklage soll Monopol brechen

 2. Juli 2025 - Der Schweizer Technologie-Anbieter Proton ist einer Sammelklage vor dem US-Bundesgericht in Kalifornien beigetreten. Ziel ist es, Apples aus Sicht vieler Entwickler wettbewerbswidrige App-Store-Regeln zu kippen, Preise zu senken und ein freieres, demokratischeres Internet zu sichern.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER