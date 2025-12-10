cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Instagram schreibt Posts ungefragt mit KI-Clickbait an
Quelle: Depositphotos

Instagram schreibt Posts ungefragt mit KI-Clickbait an

Aktuell tauchen Instagram Posts, die über die Suchmaschine gefunden werden, mit offensichtlich KI-generierten Clickbait-Titeln auf. Für die betroffenen Nutzer ist das unter Umständen sehr unangenehm.
10. Dezember 2025

     

Instagram versieht die Posts seiner Nutzer neuerdings mit vermutlich KI-generierten Clickbait-Titeln, die dann in der Web-Suche auftauchen. Wie "404media" schreibt, dient dies wohl der SEO-Optimierung. Mit anderen Worten: Um bei Google (und möglicherweise auch anderen Suchmaschinen) mit dem Content seiner Nutzer in bessere Positionen zu kommen, schraubt Meta ungefragt an deren Post-Beschreibungen.

Das bringt gleich mehrere Probleme mit sich: Erstens passiert das ohne die Zustimmung der Nutzer, deren Posts damit anders angeschrieben sind, als sie es selbst getan haben. Da die Titel zuweilen auch sehr stark nach dreistem Clickbait aussehen, ist das Bild, das sie vermitteln, je nach Creator und dessen Inhalt sogar rufschädigend.


Zweitens – und wohl noch tragender – ist die Tatsache, dass dabei teils grobe Fehler passieren. Die Posts sind damit also nicht nur anders, sondern stellenweise auch inhaltlich falsch beschrieben. Bei Posts ohne Titel oder Beschreibung erfindet Metas neues SEO-Tool ebenfalls Titel für Suchmaschinen. Auch das lässt darauf schliessen, dass es sich um KI-generierte Halluzinationen handelt.

Von Google scheint der Text laut einer Anfrage von "404media" nicht zu stammen, Meta reagierte nicht auf die Anfrage der Plattform. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Auch bei Instagram: Schluss mit Home Office

 2. Dezember 2025 - Bei Instagram sollen ab Februar die Mitarbeitenden wieder fünf Tage pro Woche im Büro aufkreuzen. Zudem soll die Zahl der unnötigen Meetings verringert werden.

Studie: 59 Prozent der Schweizer nutzen Social Commerce

 13. November 2025 - In kaum einem anderen Land wird mehr über Social-Media-Kanäle eingekauft als in der Schweiz. Meistgenutzte Verkaufsplattform ist Facebook, gefolgt von Instagram und Youtube.

Meta soll wissentlich Milliarden mit betrügerischen Ads verdienen

 9. November 2025 - Berichten zufolge soll Meta über seine Plattformen wie Facebook und Instagram pro Jahr bis zu 16 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen über betrügerische Plattformen generieren – wissentlich.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER