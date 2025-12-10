Instagram schreibt Posts ungefragt mit KI-Clickbait an

Instagram
versieht die Posts seiner Nutzer neuerdings mit vermutlich KI-generierten Clickbait-Titeln, die dann in der Web-Suche auftauchen. Wie "404media" schreibt
, dient dies wohl der SEO-Optimierung. Mit anderen Worten: Um bei Google (und möglicherweise auch anderen Suchmaschinen) mit dem Content seiner Nutzer in bessere Positionen zu kommen, schraubt Meta
ungefragt an deren Post-Beschreibungen.
Das bringt gleich mehrere Probleme mit sich: Erstens passiert das ohne die Zustimmung der Nutzer, deren Posts damit anders angeschrieben sind, als sie es selbst getan haben. Da die Titel zuweilen auch sehr stark nach dreistem Clickbait aussehen, ist das Bild, das sie vermitteln, je nach Creator und dessen Inhalt sogar rufschädigend.
Zweitens – und wohl noch tragender – ist die Tatsache, dass dabei teils grobe Fehler passieren. Die Posts sind damit also nicht nur anders, sondern stellenweise auch inhaltlich falsch beschrieben. Bei Posts ohne Titel oder Beschreibung erfindet Metas neues SEO-Tool ebenfalls Titel für Suchmaschinen. Auch das lässt darauf schliessen, dass es sich um KI-generierte Halluzinationen handelt.
Von Google scheint der Text laut einer Anfrage von "404media" nicht zu stammen, Meta reagierte nicht auf die Anfrage der Plattform.
(win)