Auch bei Instagram: Schluss mit Home Office

Instagram-Boss Adam Mosseri soll seine Mitarbeitenden darüber informiert haben, dass sie ab Februar nächsten Jahres wieder fünf Tage pro Woche in den Büros erwartet werden. Das berichtet das Magazin "Sources
" (Paywall, via "Heise
unter Berufung auf ein internes Memo.
Begründet wird das Home-Office-Aus damit, dass die Mitarbeitenden kreativer seien, wenn sie sich im Büro treffen, und die Zusammenarbeit besser sei. Laut Bericht ist Instagram
der erste Spross des Meta-Konzerns, bei dem vollumfänglich vom Home Office Abschied genommen wird. Wie ausserdem zu lesen ist, soll Home Office zudem weiter möglich sein, falls dies für einmal notwendig sein sollte. Die Mitarbeitenden, die einen Vertrag für die vollständige Arbeit von zuhause aus haben, seien ebenfalls nicht von den Änderungen betroffen. Und man bietet Mitarbeitenden rund um den Hauptsitz im Silicon Valley auch die Möglichkeit, an einem Standort in San Francisco anstatt in Menlo Park zu arbeiten, falls dies den Arbeitsweg erleichtere. Last but not least wird versprochen, ebendiesen Hauptsitz in Menlo Park auszubauen, so dass genügend Arbeitsplätze vorhanden sind.
Im selben Memo soll Adam Mosseri zudem den Plan geäussert haben, die Zahl der Meetings – von denen es bei Instagram zu viele gebe – reduzieren zu wollen. Deshalb würden nun nach sechs Monaten alle wiederkehrenden Besprechungen abgesagt, um nur noch diejenigen in den Kalender aufzunehmen, die wirklich nötig sind.
Mutterkonzern Meta
hatte bereits 2023 die Weisung herausgegeben
, die Mitarbeitenden hätten an drei Tagen die Woche im Büro zu erscheinen.
