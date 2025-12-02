Auch bei Instagram: Schluss mit Home Office

cnt
Bei Instagram sollen ab Februar die Mitarbeitenden wieder fünf Tage pro Woche im Büro aufkreuzen. Zudem soll die Zahl der unnötigen Meetings verringert werden.
2. Dezember 2025

     

Instagram-Boss Adam Mosseri soll seine Mitarbeitenden darüber informiert haben, dass sie ab Februar nächsten Jahres wieder fünf Tage pro Woche in den Büros erwartet werden. Das berichtet das Magazin "Sources" (Paywall, via "Heise") unter Berufung auf ein internes Memo.

Begründet wird das Home-Office-Aus damit, dass die Mitarbeitenden kreativer seien, wenn sie sich im Büro treffen, und die Zusammenarbeit besser sei. Laut Bericht ist Instagram der erste Spross des Meta-Konzerns, bei dem vollumfänglich vom Home Office Abschied genommen wird. Wie ausserdem zu lesen ist, soll Home Office zudem weiter möglich sein, falls dies für einmal notwendig sein sollte. Die Mitarbeitenden, die einen Vertrag für die vollständige Arbeit von zuhause aus haben, seien ebenfalls nicht von den Änderungen betroffen. Und man bietet Mitarbeitenden rund um den Hauptsitz im Silicon Valley auch die Möglichkeit, an einem Standort in San Francisco anstatt in Menlo Park zu arbeiten, falls dies den Arbeitsweg erleichtere. Last but not least wird versprochen, ebendiesen Hauptsitz in Menlo Park auszubauen, so dass genügend Arbeitsplätze vorhanden sind.


Im selben Memo soll Adam Mosseri zudem den Plan geäussert haben, die Zahl der Meetings – von denen es bei Instagram zu viele gebe – reduzieren zu wollen. Deshalb würden nun nach sechs Monaten alle wiederkehrenden Besprechungen abgesagt, um nur noch diejenigen in den Kalender aufzunehmen, die wirklich nötig sind.

Mutterkonzern Meta hatte bereits 2023 die Weisung herausgegeben, die Mitarbeitenden hätten an drei Tagen die Woche im Büro zu erscheinen. (mw)




OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
