cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft senkt KI-Verkaufsquoten aufgrund fehlender Nachfrage
Quelle: Depositphotos

Microsoft senkt KI-Verkaufsquoten aufgrund fehlender Nachfrage

Bei Microsoft fällt die Nachfrage der Kunden nach KI-Produkten angeblich geringer aus als erwartet. Nach einem Bericht fallen die Aktien, der Konzern dementiert wiederum.
4. Dezember 2025

     

Mehrere Geschäftsbereiche von Microsoft sollen ihre Wachstumsziele für KI-Produkte verfehlt und anschliessend gesenkt haben. Das geht aus einem Bericht von "The Information" hervor (Paywall, via "Winfuture"), der sich unter anderem auf zwei Mitarbeitende der besonders im Fokus stehenden Azure-Sparte berufen. Demnach sei es sehr ungewöhnlich, dass Microsoft Vertriebsziele für spezifische Produkte nach unten korrigiere.

Der Druck auf KI-Anbieter wächst. Zwar meldet die Branche seit Monaten immer wieder neue Rekordzahlen, diese stammen jedoch primär aus dem Ausbau der KI-Rechenzentren. Ob sich die entsprechenden Dienste aber andererseits auch ausreichend monetarisieren lassen, ist bisher offen. Wie nervös die Märkte aufgrund einer möglichen KI-Blase sind, zeigt der Rückgang von Microsofts Börsenwert im Nachgang des "The Information"-Artikel um knapp 2 Prozent.


Unterdessen haben die Redmonder auf den Bericht reagiert und dementieren, die Wachstumsziele bei Künstlicher Intelligenz gesenkt zu haben. "Der Artikel von The Information vermischt fälschlicherweise die Konzepte von Wachstum und Verkaufsquoten, was zeigt, dass sie nicht verstehen, wie eine Vertriebsorganisation funktioniert und vergütet wird", erklärte ein Unternehmenssprecher in einer Stellungnahm gegenüber "Reuters". "Die Gesamtverkaufsquoten für KI-Produkte wurden nicht gesenkt, wie wir ihnen vor der Veröffentlichung mitgeteilt haben."

Zumindest über fehlende Nachfrage kann sich Microsoft nicht beklagen. Der Cloud-Umsatz ist im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026 um 26 Prozent auf 49 Milliarden Dollar gestiegen. Allerdings weist der Konzern nicht aus, wie viel davon tatsächlich auf KI-Dienste zurückzuführen ist. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Microsofts 365-KI erhält neu einen Bye-Befehl

 1. Dezember 2025 - Microsoft 365 Copilot lässt sich mit einem Sprachbefehl starten, aber nicht beenden. Die Roadmap für Microsoft 365 enthält jetzt einen Eintrag, der einen künftigen "Bye"-Befehl in Aussicht stellt.

Microsoft arbeitet an Copilot für den Chrome-Browser

 23. November 2025 - Um die Nutzung des hauseigenen KI-Assistenten Copilot voranzutreiben, hat Microsoft eine Erweiterung für Googles Chrome-Browser angekündigt.

Ignite 2025: KMU-KI-Abo 365 Copilot Business kommt für 21 Dollar

 19. November 2025 - Mit Microsoft 365 Copilot Business bekommen KMU eine günstigere Copilot-Lizenz, die sich betreffend Funktionsumfang nicht vom Enterprise-Abo unterscheiden soll. Kostenpunkt: 21 statt 30 Dollar pro Monat.

Ignite 2025: KI-Agents für Word, Excel und Powerpoint

 19. November 2025 - Mit neuen Agents für Word, Excel und Powerpoint will Microsoft "Vibe Working" für seine beliebten Office-Anwendungen etablieren. Dokumente, Tabellen und Präsentationen sollen so komplett in natürlicher Sprache gebaut werden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER