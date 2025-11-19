cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Ignite 2025: KI-Agents für Word, Excel und Powerpoint
Quelle: Microsoft

Ignite 2025: KI-Agents für Word, Excel und Powerpoint

Mit neuen Agents für Word, Excel und Powerpoint will Microsoft "Vibe Working" für seine beliebten Office-Anwendungen etablieren. Dokumente, Tabellen und Präsentationen sollen so komplett in natürlicher Sprache gebaut werden können.
19. November 2025

     

Unter Microsofts aktuellen KI-News von der Ignite 2025 finden sich auch drei dedizierte Agents für die sogenannte "Vibe Work" in Microsofts beliebten Office-Programmen Word, Excel und Powerpoint. Gemeint ist mit dem Begriff, dass die Arbeit in den drei Anwendungen nicht mehr wie gehabt von Hand, sondern in natürlicher Sprache erfolgen soll – analog zum Vibe Coding, dem Programmieren in natürlicher Sprache.

Somit sollen Textdokumente, Tabellen, Grafiken und Präsentationen direkt im Copilot-Chat gebaut werden können. Nach einer ersten Anweisung, was erstellt werden soll, reagiert der Agent entsprechend und verfeinert mit dem Nutzer zusammen das Ergebnis in mehreren Schritten (siehe Video unten). Es kann etwa definiert werden, an welche Zielgruppe sich ein Dokument oder eine Präsentation richtet oder welches Design verwendet werden soll.


Im Anschluss kann das im Chat erstellte Ergebnis dann in Word, Excel oder Powerpoint geöffnet und weiter bearbeitet werden. Auch hier soll Copilot weiter unterstützend zur Seite stehen.

Die drei neuen Agents stehen für Copilot-Abonnenten im Frontier Program, dem Early-Access-Programm für Microsofts KI-Neuentwicklungen bereit. (win)



Weitere Artikel zum Thema

Ignite 2025: KI-Kontrollcenter Agent 365 vorgestellt

 19. November 2025 - Mit Agent 365 sollen Unternehmen die Übersicht über alle eingesetzten KI-Agents behalten können. Die Plattform bietet unter anderem ein Berechtigungs-Management und Security-Features.

Agentic Workspaces: So soll Windows zum Agentic OS werden

 18. November 2025 - Mit den Agentic Workspaces stellt Microsoft einen Weg vor, wie Windows zum Agentic OS werden kann, ohne dass KI komplett ins OS integriert wird. Es ist aber weiter fraglich, ob das die laute Kritik der Community gebührend adressiert.

Microsoft kündigt Datenverarbeitung für Copilot in der Schweiz an

 6. November 2025 - Die von Copilot verarbeiteten Daten sollen künftig innerhalb der Landesgrenzen bleiben können. Eine entsprechende Funktion wird noch 2025 lanciert und soll 2026 auch in der Schweiz verfügbar gemacht werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER