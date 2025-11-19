Ignite 2025: KI-Agents für Word, Excel und Powerpoint

Unter Microsofts aktuellen KI-News von der Ignite 2025 finden sich auch drei dedizierte Agents für die sogenannte "Vibe Work" in Microsofts beliebten Office-Programmen Word, Excel und Powerpoint. Gemeint ist mit dem Begriff, dass die Arbeit in den drei Anwendungen nicht mehr wie gehabt von Hand, sondern in natürlicher Sprache erfolgen soll – analog zum Vibe Coding, dem Programmieren in natürlicher Sprache.Somit sollen Textdokumente, Tabellen, Grafiken und Präsentationen direkt im Copilot-Chat gebaut werden können. Nach einer ersten Anweisung, was erstellt werden soll, reagiert der Agent entsprechend und verfeinert mit dem Nutzer zusammen das Ergebnis in mehreren Schritten (siehe Video unten). Es kann etwa definiert werden, an welche Zielgruppe sich ein Dokument oder eine Präsentation richtet oder welches Design verwendet werden soll.Im Anschluss kann das im Chat erstellte Ergebnis dann in Word, Excel oder Powerpoint geöffnet und weiter bearbeitet werden. Auch hier soll Copilot weiter unterstützend zur Seite stehen.Die drei neuen Agents stehen für Copilot-Abonnenten im Frontier Program, dem Early-Access-Programm für Microsofts KI-Neuentwicklungen bereit. (win)