cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Public Clouds Bund: Verlängerung liegt auf Eis
Quelle: Swico

Public Clouds Bund: Verlängerung liegt auf Eis

Wegen einer Beschwerde von Infomaniak ist aktuell nicht klar, ob die Rahmenverträge mit Hyperscalern zum Bezug von Public-Cloud-Diensten für die Periode nach August 2026 verlängert werden können. Das Bundesverwaltungsgericht muss über die Beschwerde entscheiden.
13. Oktober 2025

     

Mitte September 2025 hat die Bundesverwaltung bekanntgegeben, dass die Rahmenverträge zum Bezug von Public-Cloud-Diensten um fünf Jahre verlängert werden sollen, bis 2031 die Swiss Government Cloud zur Verfügung steht ("Swiss IT Magazine" berichtete). Unter den möglichen Anbietern, die in dem Rahmenvertrag vorgesehen sind, befindet sich allerdings ausschliesslich global tätige Hyperscaler. Dem Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak ist dies sauer aufgestossen. Er hat deshalb vor einigen Tagen Beschwerde gegen die Verlängerung eingelegt ("Swiss IT Magazine" berichtete).


Jetzt meldet die Bundesverwaltung, die Beschwerde sei eingegangen. Dies bedeute, dass die geplante Verlängerung vorerst nicht erfolgen könne. Die Beschwerde wird laut der Meldung im Moment bearbeitet, "zu gegebener Zeit" soll das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Vorerst liegt die Verlängerung, die ab September 2026 greifen soll, also auf Eis. Man darf gespannt sein, ob als Folge der Beschwerde künftig auch Schweizer Cloud-Anbieter für die Bundesverwaltung Public-Cloud-Dienste erbringen dürfen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Bundesverwaltungsgericht: IoT-Stromzähler sind datenschutzkonform

 3. Juli 2025 - Ein besorgter Bürger sah in der Strommessung durch die IoT-Stromzähler (Smart Meter) einen Verstoss gegen das Datenschutzgesetz. Nun hat das Bundesgericht entschieden: Die Datenerfassung ist verhältnismässig und damit rechtens.

Infomaniak eröffnet neues Rechenzentrum D4 in Genf

 28. Januar 2025 - Das neue Rechenzentrum von Infomaniak bietet eine Kapazität für bis zu rund 10'000 Server. Die maximale Auslastung ist im Verlauf des Jahres 2028 vorgesehen.

Bundesverwaltung mit IT Problemen - Ursache unbekannt

 13. Juni 2024 - In der Bundesverwaltung und insbesondere beim Zoll läuft bei der IT derzeit nicht alles rund. Die Ursache ist nicht klar, möglich ist ein Störmanöver aufgrund der bald stattfindenden Ukraine-Konferenz.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER