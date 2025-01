Infomaniak eröffnet neues Rechenzentrum D4 in Genf

Der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak hat offiziell sein neues Rechenzentrum D4 in Genf eingeweiht. Die unterirdische Anlage, deren Bau rund 12 Millionen Franken gekostet hat, bietet Platz für bis zu 200 47U-Racks, was einer Kapazität von rund 10'000 Servern entspricht. Die Server sind mit den GPUs L3, A100 sowie H100 von Nvidia ausgerüstet, wie Infomaniak schreibt. Derzeit ist das Rechenzentrum zu ungefähr 25 Prozent ausgelastet und der Betreiber rechnet mit einer maximalen Auslastung im Verlauf des Jahres 2028. An der Eröffnung teilgenommen haben der Genfer Regierungsvertreter Antonio Hodgers, der Präsident der Services Industriels de Genève (SIG) Robert Cramer sowie Pauline Dayeret, ihres Zeichens Vertreterin des Bauherrn La Bistoquette.Gemäss Infomaniak ist das neue Rechenzentrum ökologisch vorbildlich. Mittels Wärmepumpen wird die Abwärme der Infrastruktur genutzt, um sie in das Fernwärmenetz des Kantons Genf einzuspeisen. Ausserdem wird die Abwärme auch genutzt, um die Energie für die Kühlung zu generieren. Das Unternehmen möchte damit aufzeigen, dass ein Rechenzentrum nicht nur ein Endverbraucher ist, sondern auch brauchbare Energie zur Verfügung stellen kann. (dok)