Infomaniak startet Schweizer KI-Plattform für sensible Daten

Infomaniak lanciert eine neue KI-Plattform, die sich vor allem durch einen hohen Datenschutz und End-to-End-Verarbeitung in der Schweiz auszeichnen soll. Alle ausgetauschten Daten werden laut dem Anbieter ausschliesslich für die unmittelbaren Bedürfnisse der Nutzer verwendet und Anfragen werden weder gespeichert noch protokolliert. "Mit unserer unabhängigen KI-Plattform wollen wir öffentlichen Organisationen und Unternehmen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der besten Open-Source-KIs des Marktes zu nutzen - ganz ohne Risiken und Kompromisse in puncto Datensicherheit und Datenschutz", erklärt Marc Oehler, CEO von Infomaniak Der neue Dienst steht via Web-App über das Dashboard ksuite.infomaniak.com zur Verfügung. Er funktioniert laut Infomaniak ähnlich wie ChatGPT. Der Chatbot ermöglicht es beispielsweise, benutzerdefinierte Chat-Agenten zu erstellen, Audiodateien zu transkribieren und hochauflösende Bilder in einem beliebigen Format zu generieren. Über eine API lässt sich der Dienst zudem in Anwendungen und Arbeitsumgebungen integrieren. Die bereitgestellten KI-Modelle setzen für diesen Zweck auf den OpenAI-Standard. Zudem ist die KI Teil der Collaboration-Suite kSuite von Infomaniak.Der KI-Dienst kann mit einer Million kostenlosen Credits einen Monat lang unverbindlich getestet werden. Anschliessend rechnet Infomaniak nach Verbrauch ab. Die jeweiligen Tarife sollen laut dem Anbieter preislich unter dem Wettbewerb liegen. (sta)